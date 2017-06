Wimbledon: ecco le prime wild card. Festeggiano Haas e Shapovalov

Wimbledon comunica le prime wild card. Molta Gran Bretagna, gloria al vecchietto e al ragazzino. In campo femminile c'è una "Pova" russa invitata alle qualificazioni

Lentamente l’edizione 2017 di Wimbledon sta togliendo i veli. Dopo la quasi ufficialità delle prime sei teste di serie del tabellone maschile, sono state comunicate le prime wild card per il tabellone principale e per il torneo di qualificazione di Roehampton. Per il tabellone maschile l’invito va a un poco altisonante trittico di casa – James Ward (n.1062), Cameron Norrie (n.235) e Brydan Klein (n.161) – assieme alla strana coppia composta da Tommy Haas, anni 39, e Denis Shapovalov, anni 18 e campione junior nel 2016. Il tedesco ha quindi visto onorata la sua “disperata” richiesta per quella che con ogni probabilità sarà l’ultima partecipazione ai Championships (miglior risultato la semifinale del 2009), mentre Shapovalov ringrazia ed evita le forche caudine del tabellone cadetto. Gli altri tre spot (in totale le wild card sono 8) verranno riempiti nei prossimi giorni.

WC SINGOLARE MASCHILE

1. HAAS, Tommy (GER) 2. KLEIN, Brydan (GBR) 3. NORRIE, Cameron (GBR) 4. SHAPOVALOV, Denis (CAN) 5. WARD, James (GBR) 6. Da annunciare 7. Da annunciare 8. Da annunciare

L’invito per Marcus Willis c’è, ma solo per il torneo di qualificazione: i cinque che riceveranno l’ingresso al tabellone di Roehampton sono tutti britannici. Anche qui rimangono quattro nomi di annunciare.

WC QUALIFICAZIONI MASCHILI

1. BROADY, Liam (GBR) 2. CLARKE, Jay (GBR) 3. CORRIE, Edward (GBR) 4. GLASSPOOL, Lloyd (GBR) 5. WILLIS, Marcus (GBR) 6. Da annunciare 7. Da annunciare 8. Wild card Play-off place 9. Wild card Play-off place

Pattern molto simile in campo femminile, dove tra gli undici nomi designati per main draw e qualificazioni ci sono soltanto due intruse non britanniche: la kazaka Zarina Diyas per il tabellone principale e la russa Anastasia Potapova per le qualificazioni. Non esattamente la “Pova” che ci si attendeva nelle liste del torneo londinese, dacché “Shara” ha deciso di saltare la stagione su erba. Le quattro tenniste di casa che hanno ricevuto il prezioso invito per entrare direttamente tra le 128 sono Laura Robson (n.188), Heather Watson (n.126), Naomi Broady (n.111) e Katie Boulter (n.246). Broady e Watson hanno avuto accesso anche al Premier di Birmingham – in corso di svolgimento – grazie a una wild card.

WC SINGOLARE FEMMINILE

1. BOULTER, Katie (GBR) 2. BROADY, Naomi (GBR) 3. DIYAS, Zarina (KAZ) 4. ROBSON, Laura (GBR) 5. WATSON, Heather (GBR) 6. Da annunciare 7. Da annunciare 8. Da annunciare

WC QUALIFICAZIONI FEMMINILI

1. CHRISTIE, Freya (GBR) 2. DART, Harriet (GBR) 3. DUNNE, Katy (GBR) 4. POTAPOVA, Anastasia (RUS) 5. SWAN, Katie (GBR) 6. TAYLOR, Gabriella (GBR) 7. Wild card Play-off place 8. Wild card Play-off place

Sia nel tabellone maschile che in quello femminile di qualificazione due wild card verranno riservate ai vincitori dei play-off preliminari.