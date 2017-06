WTA Maiorca: a Schiavone non basta la grinta

Francesca recupera un match già perso (6-3 5-4 e servizio Kristyna Pliskova) e si rifugia nel tiebreak. Avanti 5-1, manca un set point sul 7-6 prima di arrendersi per 9 punti a 7

Kr. Pliskova b. [WC] F. Schiavone 6-3 7-6(7) (Emmanuel Marian)

(a breve la cronaca)

Risultati:

R. Ozaki vs [WC] V. Azarenka 3-6 6-4 5-4 da concludere

C. Bellis vs M. Barthel

[1] A. Pavlyuchenkova vs J. Goerges

S. Rogers vs [WC] S. Lisicki