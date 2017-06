Alex Hunt è il primo disabile a ottenere un punto ATP

Alex Hunt, nato senza metà del suo braccio sinistro, ha ottenuto il suo primo punto ATP in un future nel Guam

Viene dalla Nuova Zelanda il primo tennista disabile capace di entrare nel ranking ATP. Alex Hunt, questo il suo nome, è infatti nato con solo metà del suo braccio sinistro e da sempre indossa una protesi che gli consente di avere una vita normale e di diventare addirittura un tennista professionista. Questa settimana Alex ha fatto la storia, ottenendo il suo primo punto ATP in un future nel Guam (con montepremi da 15.000$) sconfiggendo la wild card Christopher Cajigan 6-0 6-0 in 48 minuti.

Alex, classe ’93, ha appena concluso il suo percorso di studi al St Mary’s College negli Stati Uniti per il quale ha giocato nel campionato NCAA. Adesso si appresta a iniziare la sua carriera da professionista, ma per molti è già un’icona. Il suo sogno infatti, oltre a quello di diventare un tennista professionista, è quello di diventare una fonte di ispirazione per tutti i bambini disabili, provando loro che niente è impossibile e con tanta determinazione, volontà e credendo in loro stessi, possono raggiungere qualsiasi risultato desiderino.

Qui di seguito in video di qualche settimana fa in un future in Thailandia, torneo in cui Alex ha fatto il suo esordio in un tabellone principale professionistico uscendo però al primo turno.