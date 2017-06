WTA Maiorca: Vinci piega Flipkens e passa ai quarti di finale

La tarantina si ritrova sugli amati prati, la belga si arrende dopo 2h16. Ora trova la vincente di Garcia-Cepelova

Roberta Vinci accede ai quarti di finale del WTA International di Maiorca battendo Kirsten Flipkens con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 dopo due ore e 16 minuti di gioco. Buona prova dell’azzurra, che ha dominato la sfida fino al 6-4 3-1, per poi subire un calo d’intensità nella mezz’ora successiva, riuscendo però a imporre la propria superiorità nel set decisivo. Terzo quarto di finale nel 2017 per lei. Domani la pugliese sfiderà Garcia o Cepelova.

Gli head to head vedevano Flipkens avanti 2-1, ma le due giocatrici non si sfidavano dal lontano 2012, quando la belga ebbe la meglio sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Il match inizia con Vinci che appare molto lucida nelle scelte di gioco, giocando bene con il back di rovescio e accelerando con il dritto quando ne ha la possibilità. Nel terzo gioco Flipkens annulla due palle break grazie al servizio, dopo che Roberta si era portata avanti 16-40 grazie a uno splendido lob con il back di rovescio chiuso da una volée di dritto e a una risposta vincente. Ciò nonostante, il break per l’azzurra arriva sul 2 pari: l’azzurra risponde in maniera estremamente profonda e precisa, facendo emergere i problemi di Flipkens dalla parte del dritto. La numero 33 del mondo serve molto bene – nei suoi turni di battuta ha perso solo 6 punti in tutto il primo set – incide moltissimo con lo slice lungo linea, riuscendo in generale a trovare angoli migliori rispetto alla belga. Roberta si muove molto bene e chiude il primo set con uno splendido dritto lungo linea: 6-4 in 39 minuti.

All’inizio del secondo parziale Vinci strappa nuovamente il servizio all’avversaria, che fatica a gestire palle con poco peso dalla parte del dritto; un drop shot in rete e due errori proprio dal lato destro valgono il break in favore dell’italiana, che nel quarto game si ritrova costretta ai vantaggi per la prima volta in un suo turno di battuta. Qui, però, Flipkens affossa in rete una smorzata, subendo poi il serve and volley di Vinci che si porta avanti 3-1. La numero 88 WTA fatica moltissimo a difendere la propria seconda di servizio (in questo set conquista solamente il 27% dei punti con la stessa), con l’italiana che risponde sempre in maniera incisiva con il dritto, togliendo spesso il tempo all’avversaria per organizzarsi. Vinci si procura una chance del doppio break, ma la belga riesce a salvarsi e nel gioco successivo è lei ad avere due possibilità per togliere la battuta a Vinci. Sulla prima Roberta si salva con uno splendido drop shot di dritto, ma sulla seconda commette il secondo doppio fallo del game: 3 pari. Vinci non si demoralizza e, grazie anche ad uno smash di Flipkens che finisce in corridoio, si riporta avanti nel punteggio. La tarantina non riesce a piazzare l’allungo decisivo, mostrando meno reattività e brillantezza, specialmente nella ricerca della palla; dall’altra parte, Flipkens ha acquisito sicurezza, tenendo lo scambio con molta più facilità rispetto alla prima ora di gioco. Sotto 6.5, Vinci gioca il peggior game della sua partita, consegnando il set nelle mani della giocatrice di Geel dopo due brutti errori di rovescio.

Nella frazione di gioco decisiva Vinci riinizia da dove aveva finito a metà del set precedente, rubando il tempo a Flipkens e andando avanti 2-0. La belga prova a rimanere attaccata alla partita, ma nel terzo game Roberta trova due splendidi vincenti con il rovescio – il primo con il passante in top, il secondo con una risposta vincente in back – che le regalano un altro break. In questo set Vinci mette in campo solo il 52% di prime, ma riesce comunque a governare i tempi dello scambio. Flipkens, invece, sembra non credere più nelle sue possibilità di rimonta; al momento di servire per chiudere l’incontro, Vinci rischia di distrarsi, ma salva con coraggio due break point e archivia il match dopo 2 ore e 16 minuti.

Risultati:

[6] R. Vinci b. [Q] K. Flipkens 6-4 5-7 6-2

[2] A. Sevastova b. V. Lepchenko 6-7(2) 6-1 6-3

[7] A. Konjuh vs [WC] V. Azarenka

[3] C. Garcia vs [Q] J. Cepelova