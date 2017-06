Ad Halle, in attesa di Federer…

Mentre Roger stempera la tensione con una mascotte, sui campi di Halle succedono cose pazze. O quasi pazze

"Certainly in the mood" questo Roger Federer, dice @Almighurt su Twitter

Il nuovo Federer, quello che accorcia tutti gli scambi e sui social sgomita per diventare il re incontrastato, ad Halle ha trovato pane per i suoi denti. Oggi sfiderà il detentore del titolo Florian Mayer nella sfida più attesa della giornata. Non è troppa la tensione, stando a questa fotografia appiccicata sullo schermo del suo laptop e divulgata dall’inviato tedesco di Spox Jörg Allmeroth. Ormai quest’espressione è consolidata…

Ma sul campo non si scherza mica. In apertura di programma si sono sfidati i giovani russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, che di bel tennis ne hanno offerto eccome. Ha vinto quello un po’ più strutturato, Khachanov, ma per Rublev non si tratta di una bocciatura. Il povero Andrey ha passato l’incontro a cercare di non spaccare la racchetta. Il suo sforzo è stato davvero encomiabile.

https://twitter.com/doublefault28/status/878202543213608963

e ancora, a un passo dalla sconfitta…

Genio Andrey, così non si rompe. Applausi per te.

Nel secondo incontro Robin Haase contro Richard Gasquet. Anche qui bel tennis, il pubblico apprezza. E finora – l’incontro deve ancora concludersi – la follia più folle l’ha regalata l’olandese facendo questa cosa qui. Cos’è, un rovescio? Un dritto? Un passante?