ATP Halle: Federer si sbarazza del campione in carica

Florian Mayer oppone una dignitosa resistenza, diverte, ma a vincere è Federer. Khachanov vince un (gran) bel derby russo, tra poco Sascha Zverev

8 titoli contro 1, un “ottacampione” contro un “monocampione“. È finita come doveva finire, con quello più forte ad aggredire nel momento giusto e prendersi i punti senza sforzo eccessivo. Un incontro che si è spesso giocato sulla soffice direttrice del rovescio in back, più naturale quello di Roger rispetto a quello leggermente più meccanico e quasi “bimane” di Florian, che la mano sinistra la stacca proprio all’ultimo momento. Scambi gradevoli, bel tennis e vittoria da ragioniere per Federer che si è preso i break quando servivano e non ha infierito troppo quando il suo avversario ha tentato strenuamente di non lasciare che il passivo diventasse peggiore. In semifinale Federer affronterà Karen Khachanov che è uscito vincitore dal derby russo con Rublev. Incontro che senza troppa fatica si erge al rango di più interessante del giorno, mentre Haase regala un paio di perle, vince un set e poi si concede a Gasquet.

(in aggiornamento)

Risultati:

K. Khachanov b. [WC] A. Rublev 7-6(8) 4-6 6-3

R. Gasquet b. R. Haase 6-1 3-6 6-1

[1] R. Federer b. F. Mayer 6-3 6-4

[4] A. Zverev vs [7] R. Bautista

Andrea Franchino