Caffè con Moya, parte 2: “Nadal ora è un altro! Agassi con Djokovic e… Zverev?”

Il primo campione di Maiorca parla di Rafa Nadal , del suo apporto di coach, dei suoi progressi. Ma, nel “salotto Lavazza”, anche di Andre Agassi e Novak Djokovic e del giovane tedesco Sascha Zverev

Non capita tutti i giorni di poter intervistare Carlos Moya, ex n.1 del mondo e oggi apprezzato coach di Rafa Nadal. Come ho scritto a corredo della prima video-intervista – uscita ieri – questa l'ho realizzata nel corso del Roland Garros e purtroppo non ho mai avuto il tempo di sbobinarla.

Dovevo approcciare con un certo tatto con Carlos Moya la questione del numero sempre maggiori di ex campioni che si improvvisano coach, o co-coach, dei giocatori. Sapevo che Carlos non poteva che essere favorevole a questo nuovo trend che lo vede coinvolto. Però mi pareva giusto ugualmente mettere minimamente in discussione questo ruolo, lasciando capire che alcuni lo considerano una moda, una scelta di marketing più che una scelta tecnica. Poi ovviamente c’è caso e caso, ex campione ed ex campione, chi sembri più adatto a quel ruolo e chi meno. Pochi, ad esempio, hanno mai discusso Ivan Lendl. Perché Ivan ha sempre dato l’impressione (a mio avviso fondata) di essere una persona molto seria, di una che si accosta ad un giocatore con una metodologia non improvvisata. Ma non tutti sono Ivan Lendl… per educazione, mentalità, cultura. A Carlos ho chiesto di spiegarmi se in particolare ci fosse un certo tipo di apporto che si sentiva di aver dato a Rafa Nadal.

Poi abbiamo parlato dello strano avvio del binomio Agassi-Djokovic e gli ho chiesto come si sentisse di giustificarlo – sempre ammesso e non concesso che necessitasse di una giustificazione per via del contatto sviluppato al telefono, da Montecarlo a Las Vegas e con una sola settimana di apprendistato – così come ho provato (perché l’argomento era caldo in quel momento) a farlo sbilanciare sul presente e il futuro di Sascha Zverev, a detta di molti il più interessante dei “Next-Gen”. Per carità, non ne è uscito niente di straordinario, di eccezionale, ma secondo me valeva comunque la pena proporvelo. Un po’ come tutti i contributi unici che, con maggiore o minore successo e consenso, cerchiamo di proporvi spinti da un solo grande motore: la passione per il tennis e per questo mestiere (spesso maltrattato ma bellissimo).