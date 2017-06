Maria Sharapova, due esibizioni prima di Stanford

Prima del rientro ufficiale di Stanford, Masha parteciperà nel mese di luglio a due incontri nel torneo a squadre statunitense World TennisTeam

Nonostante Sharapova sia attualmente costretta a stare lontana dai campi per infortunio, questo non le impedisce di portare avanti la sua carriera come personaggio pubblico. Recentemente è uscito in lingua inglese il suo libro “Unstoppable: My Life So Far”, e inoltre sulla piattaforma iTunes è possibile vedere il documentario “The Point“ incentrato sui 15 mesi di allenamento passati lontano dal tennis e in preparazione al suo rientro avvenuto a Stoccarda. Tuttavia la voglia di giocare a tennis è ancora tanta e allora anche eventi che non mettono in palio punti WTA – il rientro ufficiale avverrà il 31 luglio a Stanford, dove Masha ha una wild card – sono utili per ritrovare la fiducia, ed è per questo che la giocatrice russa ha deciso di tornare a disputare due incontri con la squadra Orange Country Breakers, nel campionato World TennisTeam. Maria aveva già preso parte a questa competizione in passato per ben sette volte (l’ultima risale al 2010) e la prima volta fu nel 2002 a quindici anni quando, da giovane promessa in ascesa, stava facendo i primi passi nel circuito. “È fantastico giocare per i Breakers ancora una volta e sono eccitata all’idea di tornare di nuovo in campo,” queste le sue parole al riguardo. Il suo primo match è in programma per il 16 luglio a Newport Beach, mentre il secondo si giocherà il 24 luglio a San Diego, e tra gli altri ci sarà anche il tennista americano Steve Johnson.

La World TennisTeam è un campionato tennistico a squadre che si svolge negli Stati Uniti e la prima edizione, alla quale presero parte 16 franchigie, risale 1973. Il numero dei team iscritti è comunque variato durante gli anni e anche le regole non sono rimaste sempre le stesse. Attualmente ogni match è composto da 5 set e ognuno di essi rappresenta una diversa disciplina (singolare maschile, singolare femminile, doppia maschile, doppio femminile e doppio misto). Prima del match gli allenatori decidono in che ordine verranno giocati i set e di solito ogni membro della squadra prende parte ad almeno un parziale; ogni set viene vinto al raggiungimento di cinque game e non ci sono vantaggi. La lega al momento conta sei formazioni: Washington Kastles, Springfield Lasers, New York Empire, Orange County Breakers, Philadelphia Freedoms e i campioni in carica San Diego Aviators – che l’anno scorso poterono contare su Ernest Gulbis. In passato tennisti di calibro elevatissimo presero parte alla competizione all’inizio della loro carriera, come ad esempio: Rod Laver, Björn Borg, Chris Evert, John McEnroe, Jimmy Connors, Martina Navrátilová, Andre Agassi e Pete Sampras, mentre Billie Jean King fu dirigente e proprietaria della lega dal 1984 fino al 2001.