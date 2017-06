WTA Eastbourne, quali: Schiavone festeggia al meglio, male Errani

L'erba non dà tregua: si gioca già a Eastbourne per le qualificazioni. Schiavone (ancora auguri!) avanza al turno decisivo, Errani ci capisce poco e va a casa

Sembra proprio che questa stagione sull’erba non voglia decollare per Sara Errani. Dopo le due sconfitte rimediate a Maiorca, una nel secondo turno di qualificazioni e una al primo turno come lucky loser per mano di Roberta Vinci, la tennista bolognese incappa in un’altro amaro risultato a Eastbourne. Errani perde in 76 minuti da Veronica Cepede con il punteggio di 6-1 6-2 riuscendo per una sola volta durante tutto l’incontro a tenere la battuta. La paraguayana Cepede ricopre al momento la posizione numero 90 del ranking e non aveva mai affrontato tenniste italiane. Per la venticinquenne adesso ci sarà la cinese Ying-Ying Duan.

L’altra italiana iscritta al torneo di qualificazione per il WTA International britannico è Francesca Schiavone, anche lei proveniente dal torneo spagnolo dove però è riuscita a trovare il primo successo stagionale sull’erba contro Bouchard grazie al quale ha scavalcato Errani in classifica, diventando – ufficialmente da lunedì – la nuova n.2 italiana. Nel giorno del suo 37esimo compleanno la milanese ha superato in due set comodi la ventenne britannica Dart, n. 279 del ranking WTA. Un doppio 6-2 che le permette di andarsi a giocare l’accesso al tabellone principale contro la n.1 del seeding cadetto, Lauren Davis.