Anteprima WTA: Londra in vista, prima le big a Eastbourne

Edizione di super lusso per il torneo Premier di Eastbourne con al via 8 tra le prime 10 giocatrici al mondo. Kerber numero 1 solo sulla carta, qualificata Schiavone. Presenti anche Ostapenko e Halep reduci dalla finale del Roland Garros

Una settimana soltanto d’attesa prima di Wimbledon. A separarci dai Championships solo il torneo di Eastbourne, tradizionale appuntamento su erba combined di categoria Premier che si disputa in riva al mare tra l’ingombrante presenza dei gabbiani. Nel bellissimo Tennis Club della cittadina inglese, a due passi dalle spiagge sul Canale della Manica, si sfideranno quest’anno quasi tutte le Big. Ci sarà la numero 1 del mondo, Angelique Kerber, alla ricerca della forma che per il momento non c’è. Ci saranno Karolina Pliskova e Johanna Konta, tra le principali favorite per Wimbledon. Ci sarà Jelena Ostapenko alla prima uscita dopo la vittoria al Roland Garros. Ci sarà Simona Halep, a cui è stata assegnata una delle Wild Card. E ci sarà Petra Kvitova (altra Wild Card), che a Birmingham sembra aver ritrovato quelle sensazioni che per due volte l’hanno portata alla vittoria a Wimbledon. E le italiane? Nessuna presente direttamente nel main draw, costrette alle qualificazioni sia Schiavone che Errani, con la romagnola eliminata già al primo turno. Bravissima invece Francesca che ha superato brillantemente le qualificazioni eliminando all’ultimo turno la prima testa di serie, l’americana Lauren Davis col punteggio di 6-3 0-6 6-1. Vediamo dunque il main draw, con tutte le teste di serie, ben 16, ammesse direttamente al secondo turno.

(1) Kerber vs BYE

(WC) Broady vs Kr. Pliskova

Putintseva vs Q/LL

(16) Gavrilova vs BYE

(10) Ostapenko vs BYE

Suarez Navarro vs Makarova

Q/LL vs Siniakova

(5) Konta v BYE

(3) Ka. Pliskova vs BYE

Riske vs Cornet

Q/LL vs Peng

(15) Bacsinszky vs BYE

(9) Mladenovic vs BYE

Zhang vs Q/LL

Konjuh vs Q/LL

(7) Kuznetsova vs BYE

(8) Radwanska vs BYE

Goerges vs Bellis

Bouchard vs Strycova

(11) Muguruza vs BYE

(14) Pavlyuchenkova vs BYE

Babos vs Mertens

Tsurenko vs (WC) Watson

(4) Cibulkova vs BYE

(6) Wozniacki vs BYE

Osaka vs Q/LL

Q/LL vs Kasatkina

(12) Vesnina vs BYE

(13/WC) Kvitova vs BYE

Lucic-Baroni vs Niculescu

McHale vs Q/LL

(2/WC) Halep vs BYE

Nel primo quarto Kerber (testa di serie numero 1) al secondo turno (il primo per lei) avrà già un match tutt’altro che semplice. Perché sia l’erbivora di casa, Broady che Kristyna Pliskova, dall’alto dei loro 1,80 metri e passa di statura, possono far molto male alla tedesca col servizio. Certo, la Kerber in formato 2016 non avrebbe avuto problemi, ma questa è un’altra Kerber, che ha totalizzato 5 sconfitte negli ultimi 8 incontri e che in tutta la stagione mai ha battuto una Top 20. Nello stesso quarto della tedesca troviamo Ostapenko (10) e Konta (5), che si affronterebbero nell’ottavo teorico, il più interessante della parte alta di tabellone. Gavrilova è l’ultima testa di serie (16) di questa parte di tabellone e al secondo turno potrebbe trovare Putintseva per dar vita al match delle “peperine”. Nel secondo quarto, capitanato da Karolina Pliskova (testa di serie numero 3 e finalista lo scorso anno), le altre tre teste di serie potrebbero dar parecchio fastidio alla ceca: Bacsinszky (15) nel suo ottavo, Mladenovic (9) o Kuznetsova (7) nell’altro ottavo, con Konjuh come principale alternativa. Secondo turno teoricamente agevole contro Riske o Cornet.

Passando alla parte bassa del tabellone, il terzo quarto è sulla carta equilibratissimo, capitanato dalle due giocatrici, tra le Top Ten, meno in forma del momento: Cibulkova (testa di serie numero 4 e vincitrice uscente) e Radwanska (8). Entrambe rischiano molto già all’esordio, la slovacca contro Tsurenko o Watson, ancor più la polacca contro la vincente di Goerges – Bellis (subito una rivincita per la giovanissima statunitense). Lo score di entrambe in questo 2017 è davvero pessimo. Cibulkova ha battuto una sola Top 20 (Vesnina) e non va oltre il secondo turno da Miami. Idem Radwanska la cui unica Top 20 battuta è la Strycova e nella race si trova oltre il 30° posto. Poche speranze quindi di vedere il remake di Wimbledon 2016, quando le due giocatrici diedero vita ad uno dei più bei match dell’anno, con vittoria al fotofinish di Cibulkova dopo aver annullato match point. A insidiarle, dovessero vincere il primo incontro, potrebbero infatti esserci Pavlyuchenkova (14) e Muguruza (11). Per la spagnola attenzione però all’esordio contro Strycova (prima non testa di serie) o Bouchard. Molto equilibrato a livello di teste di serie l’ultimo quarto, con Halep (numero 2 e al rientro dopo Parigi) che nel suo ottavo potrebbe trovare Kvitova (13) – se la ceca non si ritirerà viste le fatiche di Birmingham -, e con Wozniacki (6) che potrebbe trovare Vesnina (12), giocatrice molto a suo agio sull’erba. Lucic-Baroni dalla parte di Halep e Kasatkina da quella di Wozniacki sembrano essere le due non teste di serie più pericolose.

Il torneo si svolgerà tra il 25 giugno e il primo luglio e sarà trasmesso come al solito sul canale TV della FIT Supertennis (anche in streaming web). In settimana si giocheranno anche le qualificazioni di Wimbledon (trasmesse da SKY Sport), con al via anche la giovane azzurra Jasmine Paolini.

Questa rubrica tornerà dopo Wimbledon per l’anteprima dei tornei su terra di Bucharest e Gstaad. Buon Eastbourne e soprattutto buon Wimbledon a tutti i lettori.

Massimo Aceti