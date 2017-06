ATP Challenger Milano: Golubev e sei italiani a caccia del main draw

Scatta con le qualificazioni l'ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS. Il kazako d'Italia, già numero 33 ATP, è il nome più noto del tabellone cadetto. Assegnate le ultime due wild card per il tabellone principale: Lorenzo Frigerio e Gianluca Di Nicola

Ventisette giocatori per un posto al sole, ma soprattutto per conquistare cinque punti ATP, fondamentali per dare ossigeno al proprio ranking. L’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (43.000€ + H, terra battuta) scatterà sabato con il primo turno delle qualificazioni. In un tabellone guidato dal brasiliano Joao Pedro Sorgi (n.299 ATP), trovano spazio sei italiani e alcuni nomi di primissimo piano. C’è grande curiosità per vedere all’opera Andrey Golubev, il kazako che da tanti anni risiede in Italia (a Bra, in provincia di Cuneo). Quest’anno ha deciso di concentrarsi soprattutto sul doppio, ma è ancora in grado di fare ottime cose in singolare, come quattro mesi fa a Bergamo, dove giunse a sorpresa in semifinale. Andrey esordirà contro il ceco Vit Kopriva e cercherà di ritrovare la condizione che sette anni fa gli permise di vincere l’ATP 500 di Amburgo e salire al numero 33 ATP. Tra i giocatori con un buon passato si segnala il tedesco Matthias Bachinger, classe 1987 e già numero 85 ATP. Nella sua carriera, il bavarese ha raggiunto la semifinale al torneo ATP di Bucarest nel 2012, sempre sulla terra battuta. Bachinger sfiderà l’azzurro Gian Marco Moroni. Il romano, classe 1998, è numero 890 ATP e sta cercando di farsi largo tra i professionisti: il torneo dell’Harbour Club può essere una buona occasione per fare punti ed esperienza. C’è anche l’eterno Jaroslav Pospisil, classe 1981, ex n.103 ATP e noto per aver fatto da sparring partner a Caroline Wozniacki. Oggi svolge un’intensa attività a livello Futures e Challenger, dove è ancora piuttosto competitivo. Vanta un passato tra i top-100 anche lo spagnolo Daniel Munoz de La Nava.

C’È ANCHE BALDI, WILD CARD PER FRIGERIO E DI NICOLA – Tra gli italiani, oltre a Moroni, si segnala la presenza di Filippo Baldi. Il giovane lombardo, classe 1996, sta provando a trasferire in torneo le buone sensazioni provate in allenamento. Reduce dal passaggio in Serie A1 con il suo Sporting Selva Alta di Vigevano, se la vedrà con il polacco Tomasz Bednarek, pericoloso soprattutto in doppio. In gara anche l’esperto Riccardo Ghedin (che qualche anno fa si qualificò per il main draw di Wimbledon), il 21enne Cristian Carli, la wild card Paolo Dagnino (opposto a Viktor Galovic, il croato d’Italia che sta giocando molto bene: una settimana fa ha sfiorato il titolo al Future di Bergamo) e il siciliano Omar Giacalone, subito opposto a Pospisil. Sarà proprio Giacalone-Pospisil uno dei match più interessanti di giornata, insieme a Bachinger-Moroni e Golubev-Kopriva. Il programma scatta alle 10.30 e prevede undici incontri. Ammesse direttamente al secondo le prime cinque teste di serie: oltre a Sorgi, si tratta di Taberner, Cachin, Ferreira Silva e Paz. Il main draw scatterà lunedì: nel frattempo sono state annunciate le ultime due wild card per il tabellone principale, entrambe riservate a giocatori italiani. Gli inviti sono andati a Lorenzo Frigerio (28 anni, n.437 ATP) e Gianluca Di Nicola (21 anni, n.834). Frigerio sta giocando molto bene: in questi giorni è ancora in gara al Futures di Sassuolo, dove sabato giocherà la semifinale. Di Nicola avrà una bella chance per fare punti e tentare di riprendere un best ranking toccato a marzo. Nel frattempo, cresce l’attesa per il match di Paolo Maldini: l’ex capitano del Milan, in coppia con Stefano Landonio, ha vinto il “rodeo” di pre-qualificazione e si è assicurato una wild card per il tabellone di doppio. L’ingresso sarà gratuito fino a venerdì 30 giugno, dopodiché i tagliandi per semifinali e finali costeranno 12 euro.

ASPRIA Harbour Club – Nel 2009 l’Harbour Club è entrato a far parte dell’Aspria Collection che, con i suoi club, Spa e hotel, è oggi al servizio di oltre 35.000 soci. Aspria è un gruppo prestigioso e pluripremiato che riunisce i migliori club privati di sport, di benessere e per la famiglia, hotel e centri Spa in tutta Europa. L’ampia “collezione” si estende tra Bruxelles, Berlino, Amburgo e Hannover fino, appunto, a Milano; è caratterizzata da un’offerta di grande qualità, con servizi personalizzati per rispondere alle esigenze di ciascun socio. Tra il 2001 e il 2012 Aspria è cresciuta passando da un club (l’apertura del club Aspria di Bruxelles risale a giugno 2001) a otto (Aspria Uhlenhorst ad Amburgo è stato inaugurato a Marzo 2012), incorporando, inoltre, l’offerta alberghiera ad Amburgo, Hannover, Berlino e ad Aspria Royal La Rasante a Bruxelles (www.aspria.com).