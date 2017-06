ATP Halle: Federer a 140 all’ora, battuto Khachanov

HALLE - 140esima finale in carriera. Altra vittoria in due set, superato il giovane russo (due set point annullati). Zverev o Gasquet a contendergli il nono titolo

da Halle, il nostro inviato Andrea Franchino

[1] R. Federer b. K. Khachanov 6-4 7-6(5)

In un pomeriggio nuvoloso e fresco entrano in campo i primi semifinalisti del torneo di Halle: Roger Federer (5 ATP e testa di serie n°1), otto volte vincitore del torneo e Karen Kachanov (38 ATP) alla sua prima semifinale in un ATP 500. Uno scontro tennistico – generazionale (quando Karen nasceva Roger giocava e vinceva tornei internazionali under…) e decidere chi raggiungerà l’ultimo atto di questo torneo. Alla fine la spunta Federer (non senza qualche rischio e con 2 set point annullati nella seconda frazione) con il punteggio di 6-4 7-6(5) ed accede alla finale dove troverà il vincente dell’altra semifinale tra Alexander Zverev e Richard Gasquet.

Tetto chiuso al Gerry Weber Stadion e prima palla break per Roger, poi una seconda che lo svizzero non si lascia scappare inducendo all’errore il giovane russo. Nel gioco successivo la prima sorpresa: dopo la solita partenza devastante (un pò aiutata dagli errori di misura dell’avversario) qualcosa si inceppa e complice un nastro beffardo che gli blocca una stop volley, Federer restituisce il break sùbito. Kachanov continua con il suo gioco irruento fatto di accelerazioni violente di diritto che spesso però non stanno in campo, e così arriva il terzo break consecutivo. Roger tiene con sicurezza il suo turno di servizio portandosi 3-1; Kachanov spinge, ma il solito diritto a tutto braccio spesso abbondante gli impedisce di avvicinarsi nel punteggio. Si gioca sul servizio di Roger, che sul 5-4 concede prima una palla break, annullata con un ace all’incrocio, e poi si guadagna un primo set point che Kachanov annulla con un violento diritto in diagonale ad uscire: alla seconda occasione invece il diritto del russo va lungo e Federer incamera il primo set per 6-4.

Roger palesa nuovamente le difficoltà viste ieri con il rovescio (due suoi recuperi in back consecutivi che finiscono a metà rete fanno notizia), il secondo set arriva senza scossoni sul 3-3. Federer insiste nell’accettare lo scambio muscolare come se volesse mettersi alla prova, non usa quasi mai il back e cerca chiusure con il rovescio in top (che quando gli riescono sono salutate da ovazioni da stadio, naturalmente gremito come sempre ad ogni sua partita), e conquista l’ottavo gioco con una volèè di rovescio morbidamente appoggiata sulla quale il giovane Karen nulla può. Kachanov da par suo insiste nel cercare di sfondare con il diritto, ma nel nono gioco sul 15-30 Roger mette in funzione il back per spostare il suo avversario e costringerlo a venire a rete dove colpevolmente sbaglia una volèè abbastanza elementare di diritto e regala allo svizzero due palle break: l’ennesimo errore di diritto di Kachanov consente a Federer di andare a servire per il match. Tutti si aspettano la fine dell’incontro, invece Karen sfrutta un errore dello svizzero per guadagnarsi una palla break che viene trasformata grazie ad un lungolinea di diritto di Federer fuori di un soffio (anche il falco gli dà torto). Nel suo turno di servizio, complice un rimbalzo beffardo, Kachanov deve concedere a sua volta una palla break, ma riesce a recuperare ed andare al cambio campo in vantaggio per 6-5. Si arriva sorprendentemente al set point per Kachanov, che però manda ancora un diritto in rete: nuovo set point e nuova risposta di diritto lunga, sul punto successivo Federer si porta in vantaggio e chiude il gioco con una smorzata irraggiungibile, guadagnandosi il tie-break. Kachanov riesce a recuperare un mini break continuando a sparare tutto fino al 5-5 dove, dopo uno scambio intenso, non tiene in campo un lungolinea di rovescio che regala allo svizzero il match point, trasformato nello scambio successivo. Per Roger Federer è la 140esima finale ATP raggiunta (91-48), per il suo giovane avversario (che ricorda il primo Safin, al momento forse più per l’irruenza che per la classe, ma si può lavorare sia sull’una che sull’altra) uno stimolo a continuare nella continua ascesa verso l’Olimpo del tennis mondiale.