Goffin tornerà in campo a Umago

Il tennista belga ha ottenuto una wild card per il torneo croato che si disputerà la settimana successiva a Wimbledon

Finalmente arrivano buone notizie da casa Goffin. Il tennista belga ha anticipato il suo ritorno in campo e lo vedremo colpire una pallina da tennis già il 17 luglio, data di inizio del torneo di Umago. Gli organizzatori dell’ATP 250 croato infatti hanno deciso di offrire al numero 13 del mondo una wild card e queste sono state le parole del diretto interessato. “Voglio ringraziare il direttore del torneo Lawrence Frankopan e lo staff di Umago per avermi dato la possibilità di giocare per la prima volta nella mia carriera questo torneo. Ho sentito molte cose positive sull’evento e non vedo l’ora di giocarci.” A fargli compagnia sui campi in riva all’Adriatico ci saranno, tra gli altri, il campione uscente Fabio Fognini e Gael Monfils.

Dopo la lesione muscolare rimediata sui campi del Roland Garros sembrava che i tempi di recupero per Goffin sarebbero stati più lunghi, e la notizia del ritiro da Wimbledon non faceva ben sperare. La tenacia del piccolo red devil gli ha permesso comunque di ridurre i tempi dello stop, e pochi giorni fa lui stesso ha mostrato quanto lavoro ci stia mettendo per recuperare al meglio. Qui lo vediamo impegnato in una sessione di riabilitazione all’Accademia di Mouratoglou. E non è tutto perché subito dopo il Croatia Open David si recherà a Gastaad per un’altro torneo 250 su terra rossa.

https://twitter.com/David__Goffin/status/877480920554627073