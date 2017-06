Murray e Nadal presenti all’esibizione di Hurlingham

Tanti i top player che scenderanno in campo nell'esibizione della prossima settimana a Londra

Il Boobleds Challenge anche quest’anno si è confermato come appuntamento mondano di punta tra i lord inglesi amanti del tennis, ma la concorrenza avanza e l’Hurlingham Club, con la sua entry list piena di top player, non sfigura. L’esibizione, che si svolgerà da martedì 27 a venerdì 30, vedrà in campo ben due delle prime quattro teste di serie del prossimo torneo di Wimbledon. La numero uno Andy Murray, che al torneo del Queen’s Club è uscito al primo turno da campione uscente, ha deciso che quell’unico match sull’erba non era sufficiente come preparazione per lo Slam londinese, e ha deciso quindi di fare tappa nel quartiere di Fulham.

A fare compagnia allo scozzese ci sarà Rafael Nadal, che in questi giorni si sta allenando a Maiorca. Per mettere un po’ di partite sotto la cinta, il maiorchino ha deciso di partecipare all’esibizione di Hurlingham, come del resto aveva fatto anche altre volte negli anni passati. Alcuni degli altri tennisti che scenderanno in campo sono Milos Raonic, Jo-Wilfried Tsonga, Tommy Haas, David Ferrer, Lucas Pouille e Tomas Berdych.