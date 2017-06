Qualificazioni ATP/WTA: in campo Fabbiano e Schiavone

Due italiani in campo oggi sull'erba di Eastbourne: Fabbiano (opposto a Molteni) e Schiavone contro Davis

Thomas Fabbiano, recentemente entrato tra i primi 100 al mondo (per la precisione al numero 93), ha già iniziato a pensare in grande com’è giusto che sia. Ai nostri microfoni ci ha raccontato come il suo interesse principale al momento è quello di entrare nella top 50 e di qualificarsi per il tabellone principale di Wimbledon, e per far ciò non c’è miglior modo che giocare partite sull’erba. Oggi alle 13:30 sarà impegnato nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Eastbourne e il suo avversario sarà Andreas Molteni, 29 anni e numero 678. L’incontro sulla carta sembra a favore del tennista azzurro che si presenta in Inghilterra come testa di serie numero 4.

Sul versante maschile non ci sono altri tennisti italiani impegnati, ma per quanto riguarda il circuito femminile, sempre alle 13:30, avremo Francesca Schiavone che ieri, nel giorno del suo compleanno, ha festeggiato con una vittoria. La partita di oggi si prospetta molto più difficile per lei dato che dall’altra parte della rete ci sarà la piccola Lauren Davis, la quale ha deciso di fare tappa a Eastbourne considerando la prematura uscita al torneo di Birmingham. L’unico precedente tra le due risale a due anni, ma la situazione ora è del tutto cambiata e la favorita pare proprio essere la numero 27 del mondo.