WTA Birmingham: l’erba rilancia Kvitova, in finale dopo 7 mesi

È tornata. Forse è troppo presto per considerarla favorita a Wimbledon, soprattutto al termine di una semifinale di fatto non disputata, ma Petra Kvitova c’è eccome e ha dimostrato di essere tornata competitiva, soprattutto mentalmente. Se il talento e i colpi della ceca non sono mai stati in discussione, la prova di forza che questo suo ritorno alle competizioni, dopo la tragedia dello scorso dicembre, sta mostrando al mondo è fuori dal comune. Domani andrà a caccia del ventesimo titolo (sarebbe il terzo su erba dopo il doppio successo ai Champioships), ma ha già vinto la sua battaglia più importante.

Il pubblico di Birmingham accoglie calorosamente l’ingresso di Petra Kvitova (16 WTA) e Lucie Safarova (41 WTA) in quello che si potrebbe considerare un derby “al cubo”, essendo le due giocatrici non solo connazionali, ma anche entrambe mancine e vestite con identici completini blu. I precedenti sono impietosi nei confronti di Lucie: 9 sconfitte su altrettanti incontri e tre soli set conquistati. Il primo set di fatto non si gioca o meglio, si gioca secondo le regole e i ritmi di Kvitova, che come spesso abbiamo avuto modo di vedere, specialmente sui prati, sono difficilmente sostenibili per molte giocatrici. Petra entra in partita con piglio deciso e comincia a bombardare senza sosta la connazionale. Nei primi tre giochi Safarova raccoglie un solo punto e si limita per lo più a guardare sfrecciare i proiettili di Kvitova, che si infrangono sui teloni di fondocampo senza sfiorare quasi mai la sua racchetta. La bi-campionessa di Church Road trasmette un senso di onnipotenza tennistica veramente disarmante: il servizio è un’arma impropria oggi, mentre dritto e rovescio flirtano con le righe alternando soluzioni di potenza alla ricerca di angoli stretti. La risposta vincente di dritto che sigla il doppio break di vantaggio è la fotografia perfetta del dominio di Petra. In quindici minuti siamo già sul 5-0 e la clemenza di Kvitova evita il bagel alla finalista del Roland Garros 2015. C’è spazio per un po’ di pathos nel settimo gioco quando la numero 16 del mondo si cancella da sola tre set point con errori banali e concede due palle break. L’intervento salvifico del servizio rimetterà tutto apposto: 6-1 in 26 minuti. Purtroppo anche il secondo set non si gioca, ma stavolta letteralmente. Safarova infatti dopo aver subito il break in avvio si ritira, proiettando la propria connazionale in finale. Sfiderà Muguruza (contro cui conduce 2-1 nei precedenti) o Barty (Petra ha vinto l’unico confronto diretto).

Risultati:

[7/WC] P. Kvitova b. L. Safarova 6-1 1-0 rit.

[6] G. Muguruza vs A. Barty

Lorenzo Colle