WTA Maiorca: Goerges domina Bellis, Sevastova supera Garcia

Julia Goerges travolge la giovane statunitense lasciandole appena due game. Domani in finale affronterà Anastasija Sevastova, che ha sconfitto in due set Caroline Garcia

Nel torneo spagnolo si affrontano per un posto in finale la tedesca Julia Goerges, n. 54 del ranking, e Catherine Bellis, n. 42, avversarie per la prima volta. Nel primo set iniziano entrambe con molte incertezze. Nel primo game Goerges si fa recuperare da 40-0 e con un errore di dritto in uscita dal servizio concede la prima palla break del match, che annulla con un ace. Alla fine riesce a portare a casa il turno di battuta alla sesta occasione, aiutata anche dal servizio. La tedesca risponde bene e ottiene tre palle break consecutive con una bella risposta; non riesce a sfruttare la prima, ma sulla seconda è aiutata da Bellis, che manda fuori il dritto. Bellis ha molte difficoltà al servizio e nel quarto game Goerges, con una bella smorzata su cui la statunitense non arriva, si procura un’altra palla break, che trasforma grazie ad un doppio fallo della diciottenne. Goerges inizia a salire di livello e quindi si guadagna altre due palle per il doppio servizio di vantaggio mettendo a segno una risposta vincente di rovescio lungo linea, convertendo la prima grazie ad un dritto in rete di Bellis. Conquista poi il set con un dritto lungo linea vincente.

Il secondo set si apre finalmente con il primo game di servizio vinto dalla giovane statunitense. Nel terzo game arriva, però, una palla break per Goerges con un altro vincente di dritto; il recupero della tedesca sembra fuori: Bellis lascia scorrere la palla, che non viene chiamata né dal giudice di linea, né dal giudice di sedia, reputandola dentro, e con un po’ di fortuna Julia sale 2-1. La tedesca gioca sempre meglio, varia il gioco e conquista un altro game. Sul 5-1 Goerges ottiene tre match point consecutivi e chiude la partita. La tedesca ha giocato un ottimo match, ad esclusione dei primi game in cui alternava vincenti ad errori, concludendo con 27 vincenti e 12 errori non forzati. Arriva in finale senza aver perso alcun set e per lei sarà la prima sull’erba, superficie su cui non vinceva un match dal 2012.

Nella seconda semifinale va in scena la riedizione della finale dello scorso anno tra Anastasija Sevastova, testa di serie n. 2, e Caroline Garcia, terza favorita del seeding. Nel primo set la francese parte meglio e conquista subito il break nel secondo game con un vincente di dritto dopo aver posto le basi per vincere il punto con un’ottima risposta. Garcia inizia a sbagliare e nel game successivo concede due palle del contro break a Sevastova mandando fuori un dritto giocato da metà campo; la lettone commette un errore sulla prima, mentre sulla seconda è brava la francese ad annullarla con un vincente di dritto lungo linea. Garcia ne offre un’altra e questa volta Sevastova la concretizza rispondendo bene e mettendo in difficoltà l’avversaria, che manda in rete il dritto. La lettone sorpassa la tennista transalpina, che commette un doppio fallo sulla palla break. Sevastova sale 4-2. Adesso è una fase in cui entrambe commettono molti errori, ma la lettone non concede altre chance di break a Garcia, vincendo il set alla prima occasione con un servizio vincente. Garcia continua a sbagliare tanto anche nel secondo parziale e con due errori di dritto consecutivi perde immediatamente il servizio. . Nel quinto game Sevastova si procura una chance per il doppio break, ma Garcia la annulla con un vincente di dritto in avanzamento dopo aver giocato un’ottima prima; Caroline ha poi una palla game, ma non la sfrutta e con un altro errore offre alla lettone un’altra palla break, che concretizza con un bel vincente di rovescio. Sevastova serve molto bene e sul 5-2 si guadagna tre match point consecutivi, convertendo il primo grazie ad un errore di rovescio dell’avversaria. Non è bastata l’alta percentuale di prime alla francese, che ha commesso troppi errori contro un’avversaria che si è dimostrata solida e concreta. Sevastova cercherà di conquistare il secondo titolo in carriera contro un’avversaria che non batte da dieci anni (3-1 i precedenti in favore di Goerges).

Risultati

J. Goerges b. C. Bellis 6-1 6-1

[2] A. Sevastova b. [3] C. Garcia 6-4 6-2