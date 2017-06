ATP Antalya: Darcis parte con il piede giusto, Coric subito fuori

Soltanto due incontri del tabellone principale nella prima giornata del nuovo ATP 250 in terra turca. Il belga supera Istomin al terzo, Coric conferma lo scarso feeling con l'erba

Prende il via nella giornata odierna il neonato torneo ATP 250 di Antalya, città situata sulla costa mediterranea nel sud-ovest della Turchia, considerata la capitale turistica della nazione. Antalya, potendo predisporre di attrezzatissimi e numerosi resort, ospita, oltre a questo ATP 250, la bellezza di 32 tornei ITF 15.000 $, divenendo così la località ad avere il maggior numero di competizioni ITF nel mondo. Nonostante la sua distanza da Londra (circa 5 ore di volo) e la collocazione nel calendario a ridosso dei Championships, l’entry list è di tutto rispetto: accanto a giocatori di grande esperienza quali Ferrer e Verdasco, troviamo il numero 8 del mondo Dominic Thiem (tds n.1). Seppi e Lorenzi (tds n.2), sono entrambi nella parte bassa del tabellone; possibile quindi un ipotetico derby azzurro ai quarti di finale.

Denis Istomin e Steve Darcis hanno inaugurato il campo centrale di Antalya, dando vita ad un match divertente ed equilibrato. Darcis dispone di un gioco che si adatta particolarmente bene all’erba, grazie all’insidioso back di rovescio e al penetrante dritto, giocato il più delle volte senza rotazioni. Il primo set viene deciso da un break in apertura del belga, che poi si limita a gestire il vantaggio sul suo servizio, chiudendo per 6-4. Anche nel secondo parziale Darcis sale di un break sul 3-2, ma da quel momento l’uzbeko prende le misure al suo avversario e nonostante non concretizzi 3 set point sul 6-5, si aggiudica la frazione al tie break, per 7 punti a 5. Nel terzo si mantiene l’equilibrio fino al 5-4 quando Darcis sfrutta le incertezze di Istomin ed ottiene il break decisivo, chiudendo la partita con il punteggio finale di 6-4 6-7 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Dopo 3 primi turni consecutivi, Darcis ritrova una vittoria che mancava nel circuito maggiore da quasi due mesi. Al secondo turno sfida interessante contro il terzo favorito del seeding, Fernando Verdasco.

Nel secondo ed ultimo match in programma, Borna Coric e Adrian Mannarino si sfidavano nella rivincita del lottatissimo terzo turno di Miami, quando il francese la spuntò per 7-6 al terzo. Per il croato esordio stagionale su erba, superficie su cui evidentemente non ama giocare, avendo vinto solamente due incontri in carriera. Scarso feeling con i prati confermato anche dal match di oggi. Due break, uno per set, sono sufficienti al 28enne francese per sbarazzarsi di Coric (testa di serie numero 7) e accedere al secondo turno.

Risultati:

S. Darcis b. D. Istomin 6-4 6-7(5) 6-4

A. Mannarino b. [7] B. Coric 7-5 6-4

Matteo Polimanti