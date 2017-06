ATP Challenger Todi: Cecchinato domina il derby, in finale c’è Delbonis

Nella semifinale tutta italiana, il tennista palermitano si impone con un doppio 6-2 sul teenager Liam Caruana. Per conquistare il titolo dovrà superare l’argentino Federico Delbonis

Che un tennista azzurro sarebbe approdato in finale al Challenger di Todi era poco ma sicuro. Bisognava semplicemente capire chi sarebbe stato tra il 24enne siciliano Marco Cecchinato e il 19enne romano di nascita ma statunitense d’adozione Liam Caruana. Alla fine, come spesso accade, nella derby di semifinale ha prevalso l’esperienza. Cecchinato, testa di serie n.2 del tabellone umbro, ha infatti impartito una severa lezione a Caruana, vincendo il match con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Tuttavia il ragazzino classe 1998, che a Todi beneficiava di una wild card, può essere comunque soddisfatto per aver ottenuto il suo miglior risultato nella sua ancora breve carriera. Nella sua decima finale a livello Challenger, Cecchinato sfiderà un avversario di livello come l’argentino Federico Delbonis, testa di serie n.5 del seeding, ex n.33 del ranking ATP e grande protagonista della cavalcata argentina in Coppa Davis nella scorsa stagione. Delbonis infatti nell’altra semifinale ha eliminato il serbo Dusan Lajovic, primo favorito del tabellone, con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco. L’unico precedente disputato tra i due finalisti, se lo è aggiudicato Delbonis l’anno scorso sulla terra di Bucarest nei quarti di finale con un duplice 6-2. Speriamo che stasera il tennista palermitano possa prendersi una rivincita e conquistare il suo secondo trofeo in poche settimane dopo il successo al Garden di Roma.