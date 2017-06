Eastbourne, quali: Fabbiano l’erbivoro, Schiavone con l’ombrello

Gli italiani impegnati nelle qualificazioni solo a Eastbourne. A Fabbiano manca una vittoria, a Schiavone un solo set

Mentre stanno per concludersi i quattro tornei di questa settimana, sono alle battute d’arrivo anche le qualificazioni dei tornei che precederanno direttamente Wimbledon. In campo maschile si gioca sull’erba di Antalya (Turchia) e Eastbourne, che ospiterà anche il torneo femminile. Proprio sull’erba britannica sono impegnati gli unici italiani iscritti alle qualificazioni: Thomas Fabbiano e Francesca Schiavone.

Entrambi hanno già passato il primo turno. Fabbiano ha battuto con facilità l‘alternate argentino Andres Molteni, fuori dai primi 500 del mondo, e nell’incontro decisivo se la vedrà con il taiwanese Chen (n.275) attorno alle 13:30 italiane. Non certo un’impresa impossibile per l’italiano che viene dall’ottimo Challenger giocato sull’erba sempre inglese di Nottingham, dove si è arreso soltanto in finale a Dudi Sela. Il sorteggio del tabellone principale non è neanche di quelli troppo sfortunati: Fabbiano in caso di vittoria affronterebbe Vesely, Tomic o un altro qualificato.

Francesca Schiavone avrebbe potuto già strappare il suo pass per il main draw ma la pioggia ha costretto gli organizzatori a sospendere il suo incontro con Lauren Davis sul punteggio di 6-3 0-1 (con break Davis) in favore della milanese. Rientrerà in campo attorno alle 12 per cambiare l’inerzia del secondo parziale e disputare il secondo torneo su erba consecutivo dopo la wild card ricevuta a Maiorca. Le tre che hanno già guadagnato la qualificazione sono Barthel, Arruabarrena e Duan.