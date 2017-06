Il mistero di Kyrgios e le 5 risposte più divertenti

Nick Kyrgios, evidentemente in preda alla noia, ha lanciato un tweet piuttosto misterioso. I fan si sono sbizzarriti per indovinarne il significato

Bisogna nascerci sui social per sapere come districarsi. Nick Kyrgios è un ragazzetto di 21 anni che non ha ancora chiarissimo se vuole dedicarsi completamente al tennis, mentre è sicuro di non voler smettere di vivere secondo le sue (astratte) regole. Una di queste è non prendersi sul serio praticamente mai, tranne quando i giornalisti lo incalzano ed è costretto a confessare i turbamenti (?) che lo affliggono. Ricerca d’attenzione probabilmente. La stessa che muove molte delle sue simpatiche uscite sui social, che va detto, vale quasi sempre la pena di leggere. Non fa eccezione questo “enigma” lanciato su Twitter: un solo numero, il 5, e non una parola. Kokkinakis risponde con una grassa risata e lascia intendere di conoscere il significato di quel numero: ma i comuni mortali no, e si sbizzarriscono nel tentativo di indovinare.

Le risposte divertenti non sono mancate. A dir la verità quasi tutte, per questo abbiamo dovuto selezionare le migliori cinque per mantenerci in linea con il topic dell’indovinello.

5°

Questa è 100% aussie. I Weet-Bix sono dei biscotti poveri di carboidrati a base di cereali prodotti in Australia e Nuova Zelanda, dove su una tavola imbandita per colazione è molto facile trovarne un pacco aperto. Magari proprio 5, come suggerisce Megan Liddel.

4°

Al quarto posto si fa una piccola eccezione per le due risposte più cattive. Figurarsi se ci si poteva attendere del politically correct sul profilo Twitter di Nick Kyrgios; ai cinque neuroni ci hanno pensato probabilmente tutti coloro che hanno commentato, mentre jay è stato più sofisticato immaginando un suo ritiro tra cinque minuti. Sono trascorsi, niente da fare: risposta sbagliata.

3°

Diamo spazio anche ai sentimenti. SANAA MIRZA, che in pratica non è campionessa Slam per una sola lettera, sembra parecchio impaziente di vedere Nick: immagina e spera che manchino soltanto cinque giorni. Chissà se Ajla – alias lady Kyrgios – ha la password del profilo Twitter di Nick…

2°

La risposta suggerita da Yum18na, oltre a essere abbastanza in linea con il personaggio, non può essere neanche del tutto escludibile. Nick potrebbe vincere uno Slam in un solo tentativo o gettarne al vento cinque senza battere ciglio. Chi può dirlo.

and the winner is…

…il fuori tema. Premessa: questo profilo Twitter – uno dei più dissacranti dell’universo tennis – deve il suo nome all’errore comparso sul tabellone elettronico del match Stosur-Babos durante gli US Open 2015. Sul derelitto campo 17, l’australiana fu ribattezzata – ancora oggi ci si chiede come mai – Samantha Stodosova. Stodosova’s Biceps suggerisce che cinque potrebbero essere i match che Sharapova vincerà quest’anno. La russa ne ha già vinti cinque. Non sembra esattamente un augurio…

Chissà se Nick divulgherà mai la soluzione, o se lascerà l’incombenza al complice Kokkinakis.