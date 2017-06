Anteprima ATP: Djokovic e Thiem osservati speciali

L’ultima settimana di avvicinamento a Wimbledon vede impegnati due soli top 10: Djokovic a Eastbourne e Thiem ad Antalya

Aegon International Eastbourne, ATP 250, 693.910€

Dopo 7 anni Djokovic torna a giocare un evento di preparazione Wimbledon: il serbo infatti giocherà a Eastbourne per la prima volta dopo accettato la wild card offertagli dagli organizzatori del torneo. Il suo avversario al debutto (dopo il bye al primo turno) sarà uno tra Jiry Vesely e Vasek Pospisil, entrambi ostici sull’erba. Difficile che Schwartzman possa rispettare il suo status testa di serie numero 8 sull’erba; in questo caso si aprirebbe un varco per Donaldson, Edmund o Young, papabili avversari di Djokovic nei quarti. I problemi veri dovrebbero arrivare in semifinale dove i nomi più pericolosi sono quelli di Johnson (testa di serie numero 4), Querrey (numero 5) e Mahut. In questo quarto è presente anche il nostro Thomas Fabbiano che ha brillantemente superato le qualificazioni perdendo appena sei giochi in due incontri; il suo avversario sarà il buon doppista croato Franko Skugor.

Wild card anche per Gael Monfils, secondo favorito del seeding, alla disperata ricerca di partite e fiducia. Questa volta però le sue preghiere sono state ascoltate e il sorteggio gli ha regalato Zeballos o Norrie (wild card inglese numero 235 ATP) come avversari all’esordio, dopodiché Mischa Zverev farà di tutto per fare il guastafeste. Isner comunque sembra essere un passo avanti ai vari Gasquet, Anderson e Tiafoe per l’ultimo posto in semifinale.

Tabellone Completo

Antalya Open, ATP 250, 497.255€

Dominic Thiem è l’unico top 30 impegnato nel neonato torneo turco. La testa di serie numero 2 è infatti Paolo Lorenzi che aspetta il vincente della sfida tra Sousa e Albot. Nello stesso quarto c’è anche Seppi e la speranza è quella di vedere un derby tra i due visto che anche Andreas avrà il qualificato Majchrzak al primo turno e uno tra Tipsarevic e un lucky loser al secondo.

Thiem, che ad Halle non ha brillato, comincerà da Dutra Silva o Ramanthan; più ostico l’incontro dei quarti di finale che sulla carta dovrebbe essere con Troicki, peraltro unico avversario di spessore in questa metà di tabellone oltre a Ferrer – che però si sa non sta vivendo un ottimo momento – anche perché Khachanov si è ritirato dal torneo per un fastidio alla spalla.

Verdasco, terzo favorito del torneo, sembra in grado di mantenere il suo stato di grazia, visto anche la scorsa settimana ha impegnato seriamente Kei Nishikori prima di perdere al terzo set nel primo turno a Halle. Già eliminato invece Borna Coric (tds. 7) che ieri ha giocato il suo match di primo turno contro Mannarino perdendo in due set.

Tabellone Completo