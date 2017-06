ATP Antalya: Baghdatis e Sugita in scioltezza, domani Thiem

Al secondo turno anche Albot, Safwat e Ramanathan (che sfiderà Thiem). Troicki subisce la rimonta di Berlocq. Seppi debutterà contro il qualificato Majchrzak

Giornata non particolarmente spettacolare nei primi match ma che ha saputo ravvivarsi in chiusura di programma ad Antalya, in Turchia. Si sono disputati sei primi turni. In apertura sul centrale sul centrale si assiste al match tra il portoghese Joao Sousa e il moldavo Radu Albot. A prevalere è stato il secondo, in una partita non esattamente da erba, considerato che entrambi i giocatori hanno raramente tentato la via della rete. Il moldavo ha dominato il tie-break del primo set e poi ha dilagato nel secondo. Poco equilibrato anche il match in contemporanea sul secondo campo di Antalya tra Sugita ed il qualificato Ebden, con il nipponico che non ha lasciato respiro all’australiano e ha vinto 6-1 6-3.

Il finalista degli Australian Open 2006 Marcos Baghdatis conferma la propria confidenza con l’erba e fa un sol boccone di Nikoloz Basilashvili, che nel 2015 a Wimbledon aveva sconfitto il recente trionfatore al Queen’s Feliciano Lopez. La partita è stata praticamente un monologo del cipriota, che si è imposto 6-2 6-1 senza che il risultato sia mai stato in discussione. Si registra in giornata anche la vittoria di Ramanathan, qualificato indiano, su Rogerio Dutra Silva. Il risultato finale è stato di 6-3 6-4.

Grossa sorpresa sul secondo campo per ordine di importanza. Viktor Troicki viene estromesso in tre set da Carlos Berlocq. Troicki ha giocato centrato il primo set, poi è scomparso dal campo fino al 5-1 nel terzo per l’argentino; a questo punto il serbo ha tentato una rimonta, raggiungendo il 4-5, ma al secondo tentativo di servire per il match Berlocq ha saputo chiudere la partita. Una partita ancora più incerta ha chiuso il programma sul centrale ed in generale del game-day. La wild card locale Cem Ilkel ha perso al tie-break del terzo da Mohamed Safwat dopo che lo stesso Ilkel era stato sopra prima 6-2 e poi 7-6 nel gioco decisivo del terzo parziale, sprecando in tutto 5 match-point.

Risultati:

[Q] R. Ramanathan b. R. Dutra Silva 6-3 6-4

M. Baghdatis b. N. Basilashvili 6-2 6-1

C. Berlocq b. [6] V. Troicki 3-6 6-2 6-4

Y. Sugita b. [Q] M. Ebden 6-1 6-3

[Q] M. Safwat b. [WC] C. Ilkel 4-6 6-3 7-6(7)

R. Albot b. J. Sousa 7-6(2) 6-2