ATP Eastbourne: Norrie si regala Monfils, Pospisil per Djokovic

Esce di scena Schwartzman, sconfitto da Donaldson. La wild card Cameron Norrie centra la prima vittoria ATP contro Zeballos. Avanzano Tomic e Anderson

Iniziano oggi i primi turni del torneo ATP 250 di Eastbourne. In attesa delle prime quattro teste di serie, che esordiranno dal secondo turno, la prima giornata ha comunque riservato match interessanti. L’argentino Diego Schwartzman è la prima testa di serie ad abbandonare il torneo. Il numero 8 del seeding esce sconfitto dal match contro lo statunitense Jared Donaldson, che si impone per 7-6 3-6 7-5 in due ore e quarantasette minuti. Nel primo set Donaldson non sfrutta un break di vantaggio conquistato nel terzo game. Nel tie-break lo statunitense è bravo ad imporsi per sette punti a cinque al primo set point. Nel secondo parziale entrambi fanno fatica a tenere il servizio, con Donaldson che ci riesce soltanto nel primo game. Nel set decisivo Schwartzman non sfrutta un match point sul 5-4, con il giovane statunitense al servizio, e nel game successivo perde la battuta dopo aver salvato tre palle break. Avanti 6-5, Donaldson non trema e si aggiudica il match alla prima occasione. Al secondo turno affronterà il connazionale Donald Young, che ha sconfitto il padrone di casa Kyle Edmund per 6-4 3-6 6-3.

L’avversario di Novak Djokovic al secondo turno (domani alle 12 italiane) sarà il canadese Vasek Pospisil (4-0 i precedenti in favore di Nole), proveniente dalle qualificazioni e in ripresa dopo gli scarsi risultati ottenuti nell’ultimo anno e mezzo, che supera il ceco Jiry Vesely per 6-3 6-4. Il primo set è deciso da un unico break, messo a segno dal canadese nel quarto game; nell’ottavo gioco non sfrutta un set point, chiudendo successivamente al servizio. Anche il secondo parziale è determinato da un solo break, ottenuto da Pospisil nel terzo gioco. L’olandese Robin Haase si qualifica al secondo turno sconfiggendo il francese Nicolas Mahut per 6-4 7-6 in un match divertente fra due giocatori con caratteristiche che si adattano bene all’erba. Nel primo set Mahut compie l’allungo decisivo nel settimo game e nel successivo salva una palla del contro break; sul 5-3 non converte un set point con Mahut al servizio, chiudendo poi il set nel decimo game. Il dodicesimo gioco del secondo parziale è lunghissimo: il francese ha un set point, ma Haase si salva e alla quinta chance riesce a portare il set al tie-break. Qui Mahut non sfrutta un vantaggio di quattro punti a due, finendo per cedere per sette punti a quattro al primo match point in favore dell’olandese. Adesso affronterà il vincente del match tra Sam Querrey, testa di serie n. 5, e Daniil Medvedev.

Il sudafricano Kevin Anderson supera nettamente il brasiliano Thomaz Bellucci per 6-3 6-1 in poco più di un’ora. A fare la differenza è il rendimento al servizio di Anderson: 24 su 26 con la prima di servizio, 11 ace e nessuna palla break concessa. Al secondo turno se la vedrà con il vincente dell’interessante incontro Gasquet-Tiafoe. Bernard Tomic ha la meglio sul qualificato slovacco Norbert Gombos per 7-6 6-3. Il talentuoso tennista australiano ha difficoltà a scrollarsi di dosso l’avversario nel primo set, domato al tie-break per sette punti a tre. Il secondo parziale si apre con uno scambio di break, con lo slovacco che non sfrutta due palle per il 2-0. La seconda parte del set è dominata da Tomic, che strappa il servizio a Gombos nel sesto game e si aggiudica il match nel nono game alla prima palla utile. Al prossimo turno affronterà uno tra Mischa Zverev e Ryan Harrison.

Cameron Norrie, 21 anni e n. 236 del ranking, è sicuramente la sorpresa del giorno: nell’ultimo match del giorno, la wild card locale supera per 6-4 7-6 l’argentino Horacio Zeballos, n. 49 ATP, vincendo per la prima volta un match nel circuito maggiore. Al secondo turno affronterà la testa di serie n. 2, Gael Monfils.

Risultati:

[Q] V. Pospisil b. J. Vesely 6-3 6-4

D. Young b. K. Edmund 6-4 3-6 6-3

J. Donaldson b. [8] D. Schwartzman 7-6(5) 3-6 7-5

R. Haase b. N. Mahut 6-4 7-6(4)

K. Anderson b. T. Bellucci 6-3 6-1

B. Tomic b. [Q] N. Gombos 7-6(3) 6-3

[WC] C. Norrie b. H. Zeballos 6-4 7-6(4)