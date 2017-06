Il presidente Macron in campo con Bartoli e Pouille

Il presidente Emmanuel Macron si esibisce a tennis sulla Senna. Per lui avversari eccellenti come Marion Bartoli e Lucas Pouille

Non è un segreto. Il neopresidente della repubblica francese Emmanuel Macron tiene molto allo sport, oltre ad esserne un grande appassionato. Per questo, sabato scorso, nella splendida cornice del Ponte Alessandro III, a Parigi, ha partecipato ad una manifestazione a sostegno di “Paris 2024”, il progetto di accogliere nella capitale francese i Giochi Olimpici, dopo quelli che verranno disputati a Tokyo nel 2020.

Il bel ponte sulla Senna che porta agli Champs Elysées si è dunque trasformato per un giorno in terreno sportivo e, in particolare, in campo da tennis. Macron, accompagnato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha incontrato alcune eccellenze dello sport d’Oltralpe. Per l’occasione, non ha esitato ad impugnare la racchetta da tennis per alcuni scambi con l’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli e la nuova stella del tennis Lucas Pouille. Non solo. In compagnia del giocatore francese Michaël Jeremiasz, il Presidente si è poi esibito anche nella versione del tennis in carrozzina, per rendere omaggio agli atleti dello handisport.

Emamnuel Macron gioca a tennis da anni e, a Touquet (città in cui risiedeva con la moglie Brigitte prima di entrare all’Eliseo), si allenava con l’ex tennista Patrice Kuchna, ex n. 125 del mondo e vittorioso nel 1987 sul diciassettenne André Agassi.

