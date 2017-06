Wimbledon, quali: Italia, esordio con luci e ombre. Bene i NextGen

Day 1 a Roehampton. 12 azzurri in campo, avanzano in 4: quanti rimpianti per Vanni. I giovani sono in forma, Marcus Willis conta anche sul tifo della sua pargoletta

Sono cominciate questa mattina sui campi di Roehampton le qualificazioni per guadagnarsi un posto nel main draw del torneo di tennis più prestigioso del mondo. Dei dodici gli azzurri ai nastri di partenza si sono qualificati al secondo turno Simone Bolelli, Andrea Arnaboldi, Riccardo Bellotti e Stefano Travaglia, fuori invece Lorenzo Giustino, Salvatore Caruso, Stefano Napolitano, Matteo Donati, Gianluigi Quinzi, Federico Gaio, Luca Vanni e Alessandro Giannessi. Bolelli ha avuto la meglio su Sam Groth con il punteggio di 7-6(3) 6-2 11-9 e ora se la vedrà con lo spagnoo Menendez-Maceiras. Vittoria al terzo set anche per Arnaboldi sul bosniaco Aldin Setkic; il tennista di Milano nel prossimo turno giocherà contro Lukas Lacko, i due si sono incontrati una volta sola nel 2014 sul cemento di Guadalajara, nell’occasione vinse lo slovacco 6-1 6-3. Facile invece il successo di Bellotti su Blaz Kavcic, lo sloveno si è ritirato nel secondo set sul punteggio di 6-1 4-0 per l’italiano. Passa anche Travaglia, il quale vince il derby contro Salvatore Caruso con il punteggio di 6-3 7-5, Travaglia ora giocherà contro il giovane Quentin Halys, il quale ha superato Ryan James Storrie 7-5 6-4. Non ce l’ha fatta Giustino, battuto 6-4 6-0 da Darian King, così come Donati, che contro Konstantin Kravchuk perde al tie-break il primo set e poi crolla nel secondo parziale 6-2. Fuori anche Gianluigi Quinzi, uscito sconfitto 6-4 6-3 dal match contro il coetaneo cileno Christian Garin. Non ha avuto molte chance Federico Gaio contro il tedesco Hanfmann: il servizio avversario ha sofferto pochissimo. Rammarico invece per Napolitano e soprattutto Vanni. Il primo non ha ripetuto l’impresa di Parigi e ha ceduto al francese Millot, crollando nel terzo parziale quando sembrava sul punto di concludere la rimonta. Vanni si è arreso invece al 22enne Hemery, altro transalpino, che gli ha inflitto una cocente sconfitta al terzo set dopo 6 match-point falliti (13-11 il punteggio dell’ultimo parziale). Qualche rimpianto anche per Alessandro Giannessi, testa di serie numero 1 del tabellone. L’azzurro ha conquistato il primo parziale per 6-4 ma ha progressivamente ceduto il passo a Pedro Sousa, numero 153 del mondo. Il portoghese ha chiuso secondo e terzo set con il punteggio di 6-3 6-4, completando la rimonta. Uno dei debutti più attesi era quello di Marcus Willis: il britannico, per cui era stata invocata una wild card quasi a furore di popolo, ha rifilato un doppio 7-5 allo slovacco Martin. Avanza anche il nomen omen Tennys Sandgreen, wild card statunitense al Roland Garros; silenziosamente, si sbarazza dei suoi avversari anche la coppia Rosol-Stakhovsky. Due che da questi parti si sono tolti una grossa soddisfazione a testa, eliminando Nadal (nel 2012) il primo, e Federer (nel 2013) il secondo. Per la cronaca Marcus Willis si porta dietro – con tanto di badge – questa tifosuccia qui. Mascot is ready for game day! #daddycool #marthamondays pic.twitter.com/gLYRkCf08k — Marcus Willis (@Willbomb90) June 26, 2017 Accedono al secondo turno quasi tutti i NextGen impegnati. Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Alex De Minaur, e Alexander Bublik hanno battuto rispettivamente Santiago Giraldo (6-2 4-6 6-3), Joao Domingues (6-3 6-3), Jurgen Melzer (2-6 6-3 6-3) e Gimeno-Traver (6-0 6-3). Tutti avversari di grande esperienza ma, a parte Melzer, poco avvezzi al gioco su erba. Successi anche per gli statunitensi Fritz, Opelka e Kozlov, mentre cade il coreano Duck-Hee Lee contro un altro classe ’96, lo svedese Ymer. Tutto sommato un buon avvio per la pattuglia dei supergiovani. Risultati: [22] B. Fratangelo b. D. Masur 6-2 rit.

T. Ito b. M. Pecotic 6-2 6-2

D. Brands b. O. Otte 6-4 -4

S. Tsitsipas b. [2] S. Giraldo 2-6 6-4 6-3

M. Zekic b. [14] M. Marterer 6-3 7-6(4)

[11] S. Stakhovsky b. K. De Schepper 6-3 6-4

D. Novikov b. D. Wu 6-4 7-6(3)

Y. Hanfmann b. F. Gaio 6-4 6-3

S. Travaglia b. S. Caruso 6-3 7-5

[16] K. Kravchuk b. M. Donati 7-6(4) 6-2

C. Hemery b. [10] L. Vanni 2-6 7-6(4) 13-11

J. De Loore b. A. Balazs 7-5 7-6(7)

[8] D. King b. L. Giustino 6-4 6-0

B. Mott b. J. Jahn 6-4 6-4

L. Rosol b. J. Jung 7-6(5) 7-6(6)

J. Kovalik b. [29] R. Carballes Baena 7-6(3) 6-4

B. Klahn b. S.W. Kwon 6-3 6-4

M. Bourgue b. M. Krueger 6-3 6-4

[32] S. Kozlov b. M. Polmans 6-4 7-5

N. Milojevic b. E. Lopez-Perez 6-3 6-4

[15] P. Polansky b. M. Trungelliti 6-2 7-6(3)

[19] A. Bublik b. D. Gimeno-Traver 6-0 6-3

T. Chen b. R. Ojeda Lara 7-6(5) 3-6 6-2

[23] P. Gojowczyk b. M. Basic 6-0 6-3

A. Arnaboldi b. A. Sektic 4-6 6-3 6-4

[9] I. Marchenko b. F. Krajinovic 7-6(4) 7-5

[27] G. Melzer b. F. Coria 6-3 6-0

[5] A. Rublev b. J. Domingues 6-3 6-3

J.P. Smith b. [13] L. Djere 6-2 6-7(5) 6-2

[4] L. Lacko b. H. Moriya 6-3 6-3

V. Millot b. S. Napolitano 7-5 3-6 6-3

J. McGee b. R. Ramirez Hidalgo 6-7(6) 6-3 6-4

C. Garin b. G. Quinzi 6-4 6-3

[12] R. Bemelmans b. T. Lamasine 3-6 6-1 6-3

[21] T. Fritz b. M. Chiudinelli 6-3 5-7 6-1

M. Gonzalez b. P. Michnev 6-3 6-1

S. Ofner b. K. Coppejans 7-6(4) 3-6 10-8

[3] T. Sandgren b. M. Mmoh 6-3 7-5

[28] A. Menendez-Maceiras b. T. Kamke 3- 6-3 6-4

P. Sousa b. [1] A. Giannessi 4-6 6-3 6-4

B. Becker b. Y. Uchiyama 3-6 6-3 6-4

M. Willis b. [31] A. Martin 7-5 7-5

S. Bolelli b. S. Groth 7-6(3) 2-6 11-9

D. Kudla b. A. Santillan 5-7 7-5 13-11

E. Ymer b. [30] D. Lee 6-3 6-2

R. Ram b. [17] R. Opelka 7-6(6) 7-6(5)

A. Gonzalez b. V. Safranek 6-7(2) 6-2 6-1

S. Diez b. G. Sakharov 6-4 6-4

[25] Q. Halys b. R.J. Storrie 7-5 6-4

A. De Minaur b. [18] J. Melzer 2-6 6-3 6-3

[6] G. Soeda b. I. Cervantes 3-6 7-5 9-7

G. Zemlja b. I. Ivashka 7-6(8) 3-6 6-4

A. Nedovyesov b. N. Pauffley 5-0 rit.

N. Jarry b. L. Glasspool 6-3 6-1

A. Whittington b. [24] S. Robert 3-6 7-5 6-4

[20] P.H. Mathieu b. Y. Reuter 7-6(5) 6-2

J. Clarke b. M. Arevalo 6-3 6-4

R. Quiroz b. E. Corrie 4-6 6-3 6-1

T. Smyczek b. Y. Maden 7-6(3) 6-2

T. Gabashvili b. [26] J. Satral 7-5 7-6(4)

M. McDonald b. D. Cox 7-5 6-1

L. Broady b. F. Dancevic 6-2 6-3

A. Ward b. E. Gerasimov 1-6 7-5 6-3

R. Bellotti b. [7] B. Kavcic 6-1 4-0 rit.

TAG Wimbledon 2017