WTA Eastbourne: Kvitova dà forfait, Halep vuole la n.1

Il tabellone femminile del combined di Eastbourne sarà privo di Petra Kvitova, che sceglie il riposo dopo il titolo di Birmingham. Mentre Halep può arrivare a Wimbledon da n.1

Era piuttosto prevedibile e infatti è arrivata la conferma: Petra Kvitova non giocherà il torneo di Eastbourne, ufficialmente per un affaticamento ai muscoli addominali. La tennista ceca ha appena ritrovato il successo sui prati di Birmingham e ha preferito non rischiare in vista di Wimbledon, torneo nel quale sembra potersi legittimamente giocare le sue chance di vittoria finale. Al posto di Kvitova, che avrebbe beneficiato di un bye al primo turno, entra in tabellone la bulgara Tsvetana Pironkova che da lucky loser esordirà quindi direttamente al secondo turno contro una tra Niculescu e Lucic-Baroni.

Per essere un Premier che precede direttamente uno Slam il tabellone si presenta comunque piuttosto ricco. Le prime due teste di serie sono le wild card Kerber e Halep che oltre alla vittoria finale potrebbero disputarsi anche la vetta del ranking WTA. Se la tedesca sembrava sicura di affrontare almeno il torneo di Wimbledon da n.1, la scelta della rumena di chiedere un invito per il torneo britannico scombina i piani di leadership. Il margine di appena 115 punti consente infatti ad Halep di sperare: se Kerber dovesse fermarsi agli ottavi di finale alla rumena basterebbe raggiungere la semifinale, se Kerber invece dovesse spingersi sino ai quarti o alle semifinali ad Halep servirebbe la finale. In caso di scontro tra le due in finale, Halep diventerebbe n.1 vincendo il torneo.