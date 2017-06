ATP Antalya: la Turchia è terapeutica per Seppi

Seconda vittoria stagionale sull'erba per Andreas Seppi, contro il modesto Majchrzak. Per l'altoatesino ora c'è Tipsarevic. In campo Verdasco, la tds n.1 Thiem chiuderà il programma

ATP Antalya – i risultati della prima giornata: Baghdatis e Sugita in scioltezza

Andreas Seppi esordisce in Turchia contro Kamil Majchrzak, tennista polacco n. 279 del mondo, proveniente dalle qualificazioni e al debutto nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore. Una partita che si doveva necessariamente vincere, che è valsa per l’altoatesino la seconda vittoria nella stagione su erba. Dopo i primi due turni di servizio tenuti agevolmente da entrambi, nel terzo game l’equilibrio si rompe, con Seppi che riesce a strappare la battuta all’avversario al secondo tentativo, coronando gli sforzi di un game molto lungo. Andreas non ha problemi a confermare il break appena ottenuto e nel quinto game si ripete alla terza palla utile. Il rendimento al servizio dell’azzurro è notevole: un solo punto perso e set conquistato alla prima occasione. Il secondo parziale si apre con un break immediato in favore di Seppi, che strappa a 0 la battuta a Majchrzak. Questa volta, però, non riesce a confermarlo, anche a causa di alcuni errori, perdendo per la prima volta nel match il servizio alla prima palla break concessa. Nell’ottavo game Andreas rischia di mandare il polacco a servire per il set, ma salva la pericolosissima palla break grazie ad un errore di rovescio di Majchrzak. Il parziale si conclude al tie-break, dominato da Seppi per 7 punti a 1 al primo match point, procurato con un servizio vincente e trasformato grazie ad una risposta lungo linea vincente di dritto. Al secondo turno affronterà il serbo Janko Tipsarevic, vittorioso contro il lucky loser sudafricano Lloyd Harris per 7-5 6-3.

Risultati:

V. Estrella vs [LL] D. Altmaier

J. Tipsarevic vs [LL] G. Harris 7-5 6-3

A. Seppi b. K. Majchrzak 6-2 7-6(1)

M. Baghdatis vs C. Berlocq

[3] F. Verdasco vs S. Darcis

[8] M. Klizan vs [WC] M. Ilhan

A. Mannarino vs M. Safwat

[1] D. Thiem vs R. Ramanathan