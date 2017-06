Pioggia su Wimbledon e Eastbourne, si riprende domani

Il meteo torna britannico, e tra le qualificazioni dei Championships e il combined di preparazione vengono portati a termine appena 12 incontri

Poca fortuna per queste qualificazioni di Wimbledon, almeno per ora. Dopo il varo della nuova versione del Bank Of England Sports Centre di Roehampton (l’impianto che le ospita), della copertura televisiva dei campi e di un ingresso a pagamento, la settimana preliminare dei Championships ha dovuto ingoiare già un paio di rospi. Prima il forfait di Maria Sharapova, la cui presenza era probabilmente un buon 90% della pomposa operazione, e poi tanta acqua sopra il secondo giorno di gioco.

Il caldo sole dell’ultima settimana, che aveva graziato i tornei del Queen’s e di Birmingham dalle rain suspension, ha infatti ceduto il passo alla pioggia scrosciante tipica dell’Inghilterra. Con appena 12 match portati a termine sugli oltre 90 in programma, la giornata di primi turni femminili e secondi turni maschili – questi neppure iniziati – è stata rinviata quasi per intero al giorno successivo. Dopo tante ore consecutive di pioggia, si spera che il meteo possa tornare ad essere più clemente da domani (anche se le previsioni non promettono nulla di buono).

Stessa sorte ha patito il combined di Eastbourne, nell’East Sussex: tra l’ATP 250 e il WTA Premier si sono giocati appena 11 game. Novak Djokovic e Thomas Fabbiano ripartiranno quindi domani, almeno ci si augura, con il minimo vantaggio di aver tenuto il primo turno di servizio.

Risultati, Wimbledon, qualificazioni femminili:

B. Haas b. M. Bara Irina 6-4 6-4

I. Falconi b. I. Moore 7-5 6-2

E. Kostova b. [14] F. Liu 6-4 6-1

A. Lottner b. [20] D. Galfi 1-6 7-5 6-1

K. Deichmann b. I. Shinikova 6-4 6-1

P. Hercog b. T. Townsend 7-6(7) 6-3

[6] K. Ahn b. V. Kudermetova 6-2 6-1

[13] A. Sabalenka b. N. Han 6-4 2-6 6-4

K. Kozlova b. G. Min 6-2 6-3

E. Kulichova b. [21] O. Govortsova 6-3 7-5

N. Abduraimova b. [WC] K. Swan 6-3 5-7 6-0

[WC] A. Potapova b. P. M. Tig 7-6(1) 6-3