ATP Eastbourne: Nole, la prima sul verde è facile. Fabbiano non si ferma

Bastano due break a Djokovic (tornato a giocare sull’erba prima di Wimbledon a 7 anni di distanza) per avere la meglio contro Pospisil. Fabbiano vince il suo primo impegno e nel pomeriggio sfiderà Johnson

Archiviata l’infelice stagione su terra culminata con l’eliminazione ai quarti di finale del Roland Garros contro Thiem, il numero 1 del seeding a Eastbourne completa il suo esordio dopo la pioggia scesa nella giornata di ieri. Lo fa battendo un giocatore esperto come Vasek Pospisil (numero 75 ATP) in quella che è la sua prima partita stagionale sull’erba a un anno di distanza dall’ormai celebre uscita di scena per mano di Querrey al terzo turno della scorsa edizione di Wimbledon.

Quando riprende il gioco dopo 24 ore e un solo game disputato, con Pospisil al servizio sotto 15-30, Djokovic si procura subito una palla break ma viene prontamente cancellata con un ace e il canadese se la cava pareggiando 1 a 1. Nole ha un’altra possibilità nel sesto game, ma un altro ace (il quinto, saranno dieci alla fine) gli nega il break. Djokovic non rischia nulla al servizio, mentre gioca a volte in maniera imprecisa in ribattuta fino al decimo gioco: tre risposte da vero Nole gli procurano un set point annullato con una prima al centro robusta, ma è il secondo set point ad essere quello giusto, grazie alla collaborazione del canadese che affossa il suo colpo in rete, decretando per 6-4 il primo set a favore del serbo. Per entrambi 7 vincenti e 9 errori non forzati. Nel secondo parziale il numero 4 del mondo deve annullare una palla break nel quinto game e lo fa difendendosi bene su un apparente comodo smash mandato nella direzione sbagliata dal suo avversario; dopo il pericolo scampato Djokovic accelera, si prende il break nel sesto game, conservandolo fino al nono game, quando decide di chiudere prima con un passante di rovescio dal centro del campo e infine con una prima vincente che gli consegnano il set per 6-3 e il match dopo un’ora e venticinque minuti. Il dodici volte campione slam onora cosi il suo impegno e la wild card, sconfiggendo Pospisil per la quinta volta su cinque incontri disputati senza cedere alcun set, qualificandosi per i quarti di finale del torneo inglese che precede i Championships.

Dopo aver superato le qualificazioni, passa anche il primo turno il nostro Thomas Fabbiano, il quale sconfigge in due set il croato Franko Skugor (numero 304 al mondo) proveniente anche lui dalle qualificazioni. Nel primo set il tennista pugliese riesce a trovare un break che lo portano a servire per il set sul 5 a 3, ma non riesce a chiudere con un set point a disposizione, facendosi agganciare sul 5 pari. É il tie-break a decidere la prima partita: ad aggiudicarsela è l’azzurro per 7 punti a 5. Il secondo parziale vede un grande equilibrio fino al 3 a 3, quando Fabbiano riesce a strappare il servizio al suo avversario e a portare a casa anche il secondo set con il punteggio di 6-4 dopo un’ora e quarantacinque minuti. Dopo la qualificazione diretta a Wimbledon, arriva un’altra bella affermazione per il numero 95 ATP, il quale più tardi dovrà affrontare l’americano Steve Johnson, testa di serie numero 4 qui a Eastbourne.

(in aggiornamento)

Risultati:

Primo turno

D. Medvedev b. [5] S. Querrey 6-3 7-5

[7] R. Gasquet vs F. Tiafoe

[6] M. Zverev b. R. Harrison 6-4 7-6(9)

[Q] T. Fabbiano b, [Q] F. Skugor 7-6(5) 6-4

D. Lajovic b. J. Chardy 6-4 6-7(5) 6-3

Secondo turno

[1/WC] N. Djokovic b. [Q] V. Pospisil 6-4 6-3

[2/WC] G. Monfils vs [WC] C. Norrie

D. Young vs J. Donaldson

[4] S. Johnson vs [Q] T. Fabbiano

K. Anderson vs [7] R. Gasquet or F. Tiafoe

[3] J. Isner vs D. Lajovic

R. Haase vs [5] D. Medvedev

B. Tomic vs [6] M. Zverev

