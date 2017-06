Wimbledon, le teste di serie ufficiali: Fognini 29, Lorenzi 32, Vinci 31

Tre italiani saranno privilegiati dal seeding: per Lorenzi è la prima volta in uno Slam. Federer 3 e Nadal 4, avversarsi solo in finale. Cinque donne hanno la "doppia" testa di serie

-5 all’inizio delle ostilità. L’edizione 2017 di Wimbledon sarà realtà tra pochissimo e dopo l’annuncio delle wild card è arrivata anche l’ufficialità delle teste di serie. Confermati i calcoli della vigilia per gli uomini: Lorenzi chiuderà il seeding maschile (prima volta testa di serie in uno Slam). Vinci (quasi) quello femminile. I Fab4 occupano le prime quattro posizioni ma Federer e Nadal, che si approcciano al torneo con credenziali forse maggiori, saranno n.3 e n.4. Gli unici sicuri di non affrontarsi in finale.

Tra le donne, dove l’algoritmo dei punti su erba non viene preso in considerazione, la lista delle teste di serie rispecchia l’ultimo aggiornamento del ranking. Guida Kerber, seguita da Halep, Pliskova e Svitolina. Chiude Lucie Safarova, che assieme a Vesnina, Strycova, Ostapenko e Bertens vanta una testa di serie anche in doppio. Tra gli uomini l’unico è Feliciano Lopez.

SINGOLARE: teste di serie maschili

MURRAY, Andy (GBR) DJOKOVIC, Novak (SRB) FEDERER, Roger (SUI) NADAL, Rafael (ESP) WAWRINKA, Stan (SUI) RAONIC, Milos (CAN) CILIC, Marin (CRO) THIEM, Dominic (AUT) NISHIKORI, Kei (JPN) ZVEREV, Alexander (GER) BERDYCH, Tomas (CZE) TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) DIMITROV, Grigor (BUL) POUILLE, Lucas (FRA) MONFILS, Gael (FRA) MULLER, Gilles (LUX) SOCK, Jack (USA) BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) LOPEZ, Feliciano (ESP) KYRGIOS, Nick (AUS) KARLOVIC, Ivo (CRO) GASQUET, Richard (FRA) ISNER, John (USA) QUERREY, Sam (USA) RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) JOHNSON, Steve (USA) CUEVAS, Pablo (URU) ZVEREV, Mischa (GER) FOGNINI, Fabio (ITA) DEL POTRO, Juan Martin (ARG) KHACHANOV, Karen (RUS) LORENZI, Paolo (ITA)

SINGOLARE: teste di serie femminili

KERBER, Angelique (GER) HALEP, Simona (ROU) PLISKOVA, Karolina (CZE) SVITOLINA, Elina (UKR) WOZNIACKI, Caroline (DEN) KONTA, Johanna (GBR) KUZNETSOVA, Svetlana (RUS) CIBULKOVA, Dominika (SVK) RADWANSKA, Agnieszka (POL) WILLIAMS, Venus (USA) KVITOVA, Petra (CZE) MLADENOVIC, Kristina (FRA) OSTAPENKO, Jelena (LAT) MUGURUZA, Garbine (ESP) VESNINA, Elena (RUS) PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS) KEYS, Madison (USA) SEVASTOVA, Anastasija (LAT) BACSINSZKY, Timea (SUI) GAVRILOVA, Daria (AUS) GARCIA, Caroline (FRA) STRYCOVA, Barbora (CZE) BERTENS, Kiki (NED) VANDEWEGHE, Coco (USA) SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP) LUCIC-BARONI, Mirjana (CRO) KONJUH, Ana (CRO) DAVIS, Lauren (USA) KASATKINA, Daria (RUS) ZHANG, Shuai (CHN) VINCI, Roberta (ITA) SAFAROVA, Lucie (CZE)

Annunciate anche le 16 coppie che saranno testa di serie nei tabelloni maschile e femminile di doppio. Le prime della classe nel tabellone femminile, Safarova e Mattek-Sands, giocano per vincere il quarto Slam consecutivo.

DOPPIO: teste di serie maschili

KONTINEN, Henri (FIN) and PEERS, John (AUS) HERBERT, Pierre-Hugues (FRA) and MAHUT, Nicolas (FRA) MURRAY, Jamie (GBR) and SOARES, Bruno (BRA) KUBOT, Lukasz (POL) and MELO, Marcelo (BRA) BRYAN, Bob (USA) and BRYAN, Mike (USA) DODIG, Ivan (CRO) and GRANOLLERS, Marcel (ESP) KLAASEN, Raven (RSA) and RAM, Rajeev (USA BOPANNA, Rohan (IND) and ROGER-VASSELIN, Edouard (FRA) ROJER, Jean-Julien (NED) and TECAU, Horia (ROU) HARRISON, Ryan (USA) and VENUS, Michael (NZL) LOPEZ, Feliciano (ESP) and LOPEZ, Marc (ESP) CABAL, Juan Sebastian (COL) and FARAH, Robert (COL) MARTIN, Fabrice (FRA) and NESTOR, Daniel (CAN) MERGEA, Florin (ROU) and QURESHI, Aisam-Ul-Haq (PAK) PERALTA, Julio (CHI) and ZEBALLOS, Horacio (ARG) MARACH, Oliver (AUT) and PAVIC, Mate (CRO)

DOPPIO: teste di serie femminili