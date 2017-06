Wimbledon, quali: Willis indomabile, Bolelli interrotto

Willis continua a far sognare e arriva ad un passo dal main draw. Degli italiani prosegue solo Travaglia, mentre Bolelli viene interrotto per oscurità. Arriva in finale anche la nostra Jasmine Paolini

Giornata ricca in quel di Londra, che ha visto il susseguirsi di numerosi incontri. Partendo dalle donne, spicca il successo della nostra Jasmine Paolini, 15esima testa di serie del tabellone delle qualificazioni. La 20enne azzurra ha sconfitto agevolmente la wild card britannica Eden Silva con il punteggio di 7-5 6-2. Jasmine se la vedrà in semifinale con Jana Fett. Peccato, invece, per Martina Trevisan, che ha avuto le sue chances contro Polina Monova nella giornata di ieri quando il match è stato interrotto per pioggia sul 4-6 6-2 2-1 a favore dell’italiana. Alla fine, però, è stata la tennista russa a spuntarla in tre set, 6-4 2-6 6-3.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, per ora solo Stefano Travaglia accede alle fasi finali delle qualificazioni di Wimbledon: dopo aver vinto il derby contro Caruso, si è sbarazzato di Halys rifilando a quest’ultimo anche un bagel nel secondo set (7-5 6-0). In finale la prova più difficile contro la 15esima testa di serie, Polansky.

Escono di scena in semifinale Andrea Arnaboldi e Riccardo Bellotti. Andrea è stato estromesso dal torneo dalla testa di serie numero 4 del tabellone cadetto in un match combattuto, conclusosi 7-6(4) 6-4, mentre Bellotti non ha avuto alcuna possibilità di vittoria in un incontro durato solo 40 minuti contro Denis Kudla.

Simone Bolelli, invece, dovrà attendere domani per guadagnarsi l’eventuale accesso alle fasi finali delle qualificazioni, poiché la sua partita è stata interrotta per oscurità sul 6-4 4-3 in favore del tennista bolognese.

Approda in finale anche l’eroe di Wimbledon 2016, Marcus Willis, il maestro di tennis che l’anno scorso aveva fatto sognare tutti gli appassionati di sport, issandosi fino al secondo turno del main draw, partendo dalle prequalificazioni. Willis, arrivato alle qualificazioni grazie ad una wild card, oggi ha battuto Broady in tre set, dopo aver mancato tre match point nel secondo parziale di gioco, ceduto al tiebreak.

Risultati uomini

T. Ito b. A. De Minaur 6-2 6-4

D. Novikov b. [32] S. Kozlov 7-5 6-2

J.P. Smith b. M. McDonald 6-4 6-7(5) 6-3

[11] S. Stakhovsky b. R. Quiroz 6-3 7-5

S. Travaglia b. [25] W. Halys 7-5 6-0

C. Garin b. [22] B. Fratangelo 6-7(4) 7-5 6-4

N. Jarry b. [16] K. Kravchuk 7-5 4-6 11-9

[9] I. Marchenko b. B. Becker 3-6 7-6(3) 6-4

[23] P. Gojowczyk b. N. Milojevic 6-3 7-6(5)

[12] R. Bemelmans b. M. Bourgue 6-4 3-6 6-3

M. Willis b. L. Broady 7-6(2) 6-7(2) 6-2

[27] G. Melzer b. T. Chen 7-5 6-2

J. Clarke b. E. Ymer 6-4 7-6(5)

[4] L. Lacko b. A. Arnaboldi 7-6(4) 6-4

[15] P. Polansky b. A. Nedovyesov 7-5 6-3

S. Ofner b. M. Zekic 6-4 6-3

J. De Loore b. J. Kovalik 3-6 7-5 6-3

D. Brands b. C. Hemery 6-4 6-4

[8] D. King b. B. Klahn 3-6 6-1 6-4

[19] A. Bublik b. B. Mott 7-5 6-4

P. Sousa vs S. Diez 7-5 2-6 2-1 sospesa

D. Kudla b. R. Bellotti 6-1 6-1

A. Whittington b. T. Smyczek 6-7(4) 6-4 6-4

[WC] A. Ward b. [6] G. Soeda 6-3 6-1

T. Gabashvili b. G. Zemlja 7-5 6-3

S. Bolelli vs [28] A. Menendez 6-4 4-3 sospesa

[21] T. Fritz b. A. Gonzalez 6-1 6-3

[20] P.H. Mathieu b. M. Gonzalez 6-1 6-4

L. Rosol b. R. Ram 6-2 1-6 6-2

[5] A. Rublev b. J. McGee 6-3 4-6 6-2

V. Millot b. [3] T. Sandgren 6-2 7-6(5)

S. Tsitsipas b. Y. Hanfmann 7-6(5) 7-6(5)

Risultati donne

B. Haas b. M. Bara Irina 6-4 6-4

I. Falconi b. I. Moore 7-5 6-2

E. Kostova b. [14] F. Liu 6-4 6-1

A. Lottner b. [20] D. Galfi 1-6 7-5 6-1

K. Deichmann b. I. Shinikova 6-4 6-1

P. Hercog b. T. Townsend 7-6(7) 6-3

[6] K. Ahn b. V. Kudermetova 6-2 6-1

[13] A. Sabalenka b. N. Han 6-4 2-6 6-4

K. Kozlova b. G. Min 6-2 6-3

E. Kulichova b. [21] O. Govortsova 6-3 7-5

N. Abduraimova b. [WC] K. Swan 6-3 5-7 6-0

[WC] A. Potapova P. M. Tig 7-6(1) 6-3

C. Buyukakcay b. [WC] H. Dart 4-6 6-3 9-7

M. Larcher de Brito b. N. Podoroska 6-3 6-7(4) 8-6

[8] M. Duque-Marino b. M. Gonzalez 7-6(3) 6-7(2) 6-3

J. Loeb b. L. Chirico 6-7(11) 6-1 6-2

[3] O. Jabeur b. S. Zhuk 6-3 7-6(1)

L. Kumkhum b. V. Tomova 6-0 6-3

[17] A. Muhammed b. A. Komardina 6-0 6-1

I. Soylu b. V. Grammatikopoulou 6-4 6-3

[4] L. Zhu b. Q. Lemoine 6-3 7-5

[WC] K. Dunne b. I. Jorovic 7-5 7-5

M. Goerges b. [19] T. Martinkova 6-2 6-2

[23] F. Abanda b. A. Kalinskaya 6-2 6-2

A. Kudryatseva b. T. Zidandsek 6-4 6-1

S. Vickery b. G. Garcia-Perez 6-3 3-6 9-7

[15] J. Paolini b. [WC] E. Silva 7-5 6-2

[2] A. Van Uytvanck b. [WC] G. Taylor 6-0 6-2

[5] A. Blinkova b. C. Perrin 6-0 6-0

M. Bouzkova b. V. Kamenskaya 6-2 6-4

M. Kato b. A. Hesse 2- 6-3 6-4

J. Fett b. S. Kenin 4-6 6-2 7-5

M. Buzarnescu b. A. Rus 2-6 7-6(9) 6-2

[11] T. Korpatsch b. J. Cako 6-4 3-6 6-2

[1] A. Krunic b. L. Gjorcheska 6-4 6-4

V. Kuzmova b. [18] D. Jakupovic 7-6(5) 6-2

Ar. Rodionova b. [24] N. Stojanovic 6-3 6-4

D. Aiava b. [WC] F. Christie 6-3 6-0

L. Cabrera b. T. Smitkova 6-2 4-6 6-2

B. Andreescu b. [10] K. Day 6-3 6-3

[16] P. Martic b. B. Eraydin 6-1 6-1

M. Erakovic b. A. Sadikovic 4-6 6-3 6-2

R. Peterson b. [12] S.J. Jang 6-3 6-2

K. Kanepi b. L. Kerkhove 6-1 7-5

[22] B. Krejcikova b. [WC] M. Lumsden 4-6 7-6(1) 10-8

P. Monova b. M. Trevisan 6-4 2-6 6-3

A. Omae b. F. Stollar 6-1 6-3

R. Sramkova b. D. Collins 7-5 6-3