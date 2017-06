WTA Eastbourne: Kerber e Halep avanti a fatica, disastro Muguruza

La pioggia di ieri rivoluziona il programma. Le prime due teste di serie vincono al terzo contro Kristyna Pliskova e la qualificata Duan. La spagnola raccoglie un game contro Strycova

Cielo di Inghilterra permettendo si riprende il torneo femminile di Eastbourne (11 sedicesimi e tutti gli ottavi in programma) con la vittoria in tre set di Simona Halep su Ying-Ying Duan, numero 64 del mondo. Primo incontro ta le due giocatrici, prima volta di Halep su erba dopo Parigi, e incontro in dubbio solo nel primo set per la troppa discontinuità della Halep. Si inizia subito con un break per parte poi è la giocatrice cinese a rispondere bene e a brekkare la rumena nel sesto game, con Simona che serve davvero male. Nel nono game del set su servizio cinese, Halep ha tre palle break che non sfrutta e finisce col perdere il set. Brava ancora Duan all’inizio del secondo set con ben 5 palle break nel quinto game con Halep brava a non disunirsi. Break invece per la numero due del mondo nell’ottavo game e servizio ritrovato, partita di nuovo in parità. Scambio di break nel terzo set, pi decisivo è il terzo game con Duan che ingaggia una battaglia ai vantaggi per difendere il servizio, ma crolla alla seconda palla break. Grande la fatica per Duan, altri break Halep partita chiusa per 6 a 3.

Tutto più facile per Tsvetana Pironkova che batte in due set Monica Niculescu, numero 51 WTA. Primo set agghiacciante per la rumane, non un servizio tenuto, e solo 4 punti messi a segno, si chiude per 6 a 0 in 18 minuti. Pironkova si distrae solo nel primo game del secondo set, ma una volta breakkata riprende a servire bene e brekka l’avversaria nel sesto e decimo game, in una partita senza storia. Elena Vesnina, numero 16 del mondo, batte in due set Veronica Cepede, partita a senso unico con Vesnina che mette a segno 3 break nel primo set e uno nel secondo lasciando per strada un solo break in tutto il match. Tutto facile anche per Kristina Mladenovic che in due set elimina Shuai Zhang, numero 31 del mondo. Primo set molto brutto della cinese che non tiene un servizio e combatte solo nel primo game, logorata da una lunga battaglia ai vantaggi dove però capitola subendo il break. Nel secondo set Mladenovic fa il minimo indispensabile visto che dopo un game è già in vantaggio di un break, per cui si limita poi a tenere il servizio, senza dover affrontare palle break.

Si complica invece la vita la numero uno del tabellone Angelique Kerber che lascia per strada un set contro Krystina Pliskova, numero 44 WTA. Kerber che nel primo set non riesce mai a mettere in difficoltà l’avversaria al servizio ma che anzi nel nono game scende 15 a 40, sparacchia male un dritto e subisce il break, primo set a favore Pliskova. Si riprende Kerber e nel secondo set non c’è storia, due break per la numero uno nel quarto e sesto game, con Pliskova in grado di fare un solo punto con il servizio. scambio di break nel terzo set, ma partita sempre in grande equilibrio fino all’undicesimo game dove Pliskova paga la stanchezza e crolla al servizio, cedendo a Kerber a zero il break decisivo. 7 a 5 il finale del terzo set, ma Kerber ha speso energie preziose con un tabellone così frenetico.

Risultati:

Secondo turno

[2] S. Halep b. [Q] Y. Duan 3-6 6-3 6-2

[LL] T. Pironkova b. M. Niculescu 6-0 6-4

[7] S. Kuznetsova b. M. Barthel 4-6 7-5 6-2

[12] E. Vesnina b. V. Cepede 6-3 6-3

[9] K. Mladenovic b. S. Zhang 6-0 6-4

[1] A. Kerber b. Kr. Pliskova 4-6 6-1 7-5

[5] J. Konta b. [LL] S. Cirstea 6-2 6-2

[6] C. Wozniacki b. N. Osaka 6-2 7-6(5)

B. Strycova b. [11] G. Muguruza 6-1 6-0

S. Peng b. [15] T. Bacsinszky 7-6(7) 2-6 6-4

[8] A. Radwanska vs L. Davis

Ottavi di finale

[1] A. Kerber vs [Q] L. Arruabarrena

[5] J. Konta vs [10] J. Ostapenko

[3] Ka. Pliskova vs S. Peng

[7] S. Kuznetsova vs [9] K. Mladenovic

B. Strycova vs [8] A. Radwanska or L. Davis

[14] A. Pavlyuchenkova vs. [WC] H. Watson

[6] C. Wozniacki vs [12] E. Vesnina

[2] S. Halep vs [LL] T. Pironkova