Hurligham e Boodles: Nadal battuto da Berdych in un’ora d’esibizione

Grandi nomi in campo per le due tradizionali kermesse non agonistiche su erba. Rafa perde nettamente dal ceco, Tsonga batte Raonic al terzo e riappare Juan Martin del Potro

Nella settimana di avvicinamento ai Championships fioccano i match di esibizione negli storici circoli di Londra. Ieri all’Aspall Tennis Classic presso il Hurlingham Club, Tomas Berdych ha sonoramente sconfitto il due volte vincitore di Wimbledon Rafael Nadal nel remake della finale del 2010. Pur essendo per Nadal la prima partita sull’erba dell’anno, giocata peraltro in un torneo di esibizione, il netto punteggio in favore del ceco (6-3 6-2) in appena 59 minuti di partita conferma quanto detto dallo stesso maiorchino nei giorni scorsi sul suo stato di forma. Poco prima Jo-Wilfried Tsonga aveva avuto la meglio sul finalista di Wimbledon 2016 Milos Raonic: 6-7(10) 6-2 10-8 il punteggio finale. Anche il numero 1 ATP Andy Murray avrebbe dovuto prendere parte all’evento, ma è stato costretto a rinunciarvi a causa di un fastidio all’anca.

A Stoke Park, Juan Martin del Potro e Philipp Kohlschreiber sono stati i protagonisti di The Boodles. La “torre di Tandil” ha sconfitto in tre set Gilles Simon, mentre il tedesco ha battuto Albert Ramos-Vinolas. Purtroppo per il pubblico, la pioggia ha fatto sì che il match tra Ricardas Berankis e l’astro nascente canadese Denis Shapovalov non venisse disputato. Oggi grande attesa per Nick Kyrgios, che se la vedrà proprio con Kohlschreiber, e per Alexander Zverev, che affronterà Thanasi Kokkinakis.