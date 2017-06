Supercoach, è il turno di Kim Clijsters

La belga, quattro volte vincitrice slam, seguirà la connazionale Yanina Wickmayer a Wimbledon

Kim Clijsters tornerà a Wimbledon, ma questa volta lo farà in veste di coach. La belga ha infatti accettato di seguire Yanina Wickmayer nello slam londinese dopo che le due avevano già collaborato nella preseason. Wickmayer, ex numero del mondo 12 del mondo nel 2010, si era separata nei giorni scorsi dal suo coach Nicolas Beuque: “Ringrazio Nicolas per il tempo passato insieme, ma dopo gli ultimi risultati non proprio soddisfacenti, un cambiamento è necessario. Dopo Wimbledon valuterò col mio team il da farsi“.

La 27enne di Lier punta a rilanciarsi dopo le tante difficoltà vissute nelle ultime stagioni, anche a causa di problemi di salute come la malattia di Lyme che contrasse nel 2014. Clijsters, maestra dei ritorni, potrebbe essere la donna giusta per Yanina e per il tennis belga femminile che qualche anno fa dominava grazie proprio a Clijsters e Justine Henin.

Su Twitter Wickmayer ha comunque voluto chiarire che Clijsters non è la sua nuova coach, ma che semplicemente la seguirà soltanto durante i Championships; non è da escludere però che la ex numero 1 del mondo possa seguirla almeno fino alla fine della stagione nei tornei più importanti.