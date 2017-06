Wimbledon, Q: grandioso Travaglia, amarezza Paolini. Bolelli, a domani

Percorsi simili ma finali diversi per i due: l'ascolano vince al quinto set e giocherà il primo tabellone Slam della sua carriera, la giovane azzurra non trasforma due match point e perde. Bolelli accede al turno finale, che disputerà domani

Stefano Travaglia a Wimbledon, ma chi se lo aspettava? Pochi, quasi nessuno a dire il vero. E invece il venticinquenne di Ascoli Piceno è riuscito a superare il tabellone di qualificazione, grazie alle vittorie su Salvatore Caruso, Quentin Halys e Peter Polansky, quest’ultima giunta oggi nel primo match al meglio dei cinque set della sua carriera. In tre ore e venti di gioco, Travaglia ha vinto il primo set, ha subito una rimonta e poi ha piazzato una contro-rimonta con un finale… fuori di testa. Il break che è valso il main draw è arrivato al trentesimo punto del game, dopo ben nove match point non concretizzati! Una prova di gambe e di testa che va tenuta da conto, soprattutto da parte di un ragazzo che finora ha giocato soltanto un incontro ATP in carriera (il primo turno degli Internazionali di qualche mese fa) e mai prima d’ora sull’erba. Per questa settimana il grosso è fatto, ora gli rimane soltanto da sperare che il sorteggio gli sia benevolo.

Degli altri 11 italiani iscritti alle qualificazioni dei Championships, 10 sono stati eliminati e uno è in stand by. Si tratta di Simone Bolelli, il cui destino si deciderà al venerdì nell’ultima appendice di tennis a Roehampton. Così come il suo avversario finale Pedro Sousa, il bolognese ha completato oggi il suo vittorioso secondo turno dopo la sospensione di ieri. A entrambi è stata concessa una notte di riposo: torneranno in campo domani, in via eccezionale. La brutta notizia arriva dal lato femminile, con Jasmine Paolini che vede concludersi al secondo turno l’opportunità di giocare sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Due match point sul proprio servizio, nel terzo set di un incontro combattuto soltanto nell’ultimo parziale, non sono bastati: sarà la croata Jana Fett a scendere ancora in campo domani, per provare a finire nell’urna al suo posto. Domani in campo al mezzogiorno italiano, per combattersi i dodici i posti ancora “liberi” nel main draw femminile.

Tra gli altri incontri maschili, da segnalare l’eliminazione della “mascotte” della scorsa edizione Marcus Willis: il buffo britannico ha potuto poco nei tre set contro la testa di serie numero 9 Ilya Marchenko. Il cileno Christian Garin, accolto sotto l’ala dei Nadal qualche mese fa, ha vinto per 12-10 al terzo set il primo match a oltranza del torneo (l’ultimo turno di qualificazione maschile a Wimbledon si disputa con le stesse regole di punteggio del tabellone principale). E grazie al successo di Nicolas Jarry, nipote di quello Jaime Fillol contro cui l’Italia conquistò nel 1976 la sua unica Coppa Davis, i cileni a Church Road saranno addirittura due. Long set finali vincenti anche per Sergiy Stakhovsky e Daniel Brands, mentre Denis Kudla è collassato nel modo peggiore possibile: primi due set vinti confortevolmente, terzo perso al tie-break con due match point a favore, quarto perso ancora al tie-break e bagel finale. Successi Next Gen per Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Sebastian Ofner, sconfitto Sascha Bublik.

Risultati uomini, terzo turno:

A. Whittington b. D. Kudla 4-6 2-6 7-6(7) 7-6(3) 6-0

N. Jarry b. D. Novikov 4-6 6-3 6-4 6-4

L. Rosol b. [8] D. King 6-4 3-6 6-3 6-4

[23] P. Gojowczyk b. L. Lacko 7-5 6-2 6-3

R. Bemelmans b. [27] G. Melzer 6-4 7-5 6-3

D. Brands b. [19] A. Bublik 6-3 3-6 4-6 6-2 12-10

S. Travaglia b. [15] P. Polansky 6-4 4-6 3-6 6-4 6-4

[21] T. Fritz b. V. Millot 6-3 7-5 6-4

[9] I. Marchenko b. [WC] M. Willis 6-4 6-1 7-6(4)

C. Garin b. J.P. Smith 4-6 7-6(7) 6-4 4-6 12-10

S. Tsitsipas b. J. De Loore 6-3 3-6 6-3 3-6 7-5

[WC] A. Ward b. T. Gabashvili 6-7(3) 6-4 7-6(6) 6-1

[11] S. Stakhovsky b. T. Ito 6-3 6-7(1) 6-7(6) 6-4 8-6

S. Ofner b. [WC] J. Clarke 2-6 6-7(9) 6-4 6-4 6-1

[5] A. Rublev b. [20] P.H. Mathieu 6-4 1-6 7-6(11) 6-4

Risultati uomini, secondo turno:

S. Bolelli b. [28] A. Menendez-Maceiras 6-4 6-4

P. Sousa b. S. Diez 7-5 2-6 6-2

Risultati donne, secondo turno:

E. Kulichkova b. M. Larcher de Brito 6-3 4-6 6-1

[23] F. Abanda b. A. Kudryavtseva 6-1 2-6 6-2

[8] M. Duque-Mariño b. K. Von Deichmann 3-6 6-0 6-2

J. Fett b. [15] J. Paolini 6-0 1-6 7-5

I. Falconi b. E. Kostova 6-3 6-3

[4] L. Zhu b. M. Bouzkova 3-6 6-3 6-2

A. Lottner b. N. Abduraimova 6-2 6-1

[6] K. Ahn b. K. Kozlova 2-6 7-6(4) 6-3

[11] T. Korpatsch b. L. Cabrera 6-3 6-3

[5] A. Blinkova b. I. Soylu 7-5 6-1

D. Aiava b. [22] B. Krejcikova 6-2 6-1

[13] A. Sabalenka b. J. Loeb 7-6(5) 6-4

[16] P. Martic b. M. Buznarescu 7-6(4) 6-3

B. Andreescu b. A. Omae 6-3 7-5

A. Rodionova b. K. Kanepi 2-6 6-2 7-5

V. Kuzmova b. P. Monova 7-6(1) 6-3

[17] A. Muhammad b. M. Kato 6-1 1-6 6-2

P. Hercog b. B. Haas 6-4 7-6(7)

[2] A. Van Uytvanck b. [WC] K. Dunne 7-5 3-6 6-2

M. Georges b. S. Vickery 6-2 6-4

[WC] A. Potapova b. C. Buyukakcay 6-4 6-4

[3] O. Jabeur b. L. Kumkhum 7-6(11) 6-3

M. Erakovic b. R. Peterson 7-5 6-2

[1] A. Krunic b. R. Sramkova 6-2 6-0