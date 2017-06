WTA Eastbourne: Konta doma Ostapenko, avanti le altre big

A causa della pioggia, a Eastbourne si giocano sia gli ottavi che i quarti di finale. Konta vince un bel match con Ostapenko. Halep e Kuznetsova superano al terzo Pironkova e Mladenovic

Giornata ricca di tennis quella proposta oggi dagli organizzatori del torneo di Eastbourne, che, a causa della pioggia, hanno dovuto programmare ben 35 match, di cui 12 di singolare femminile.

La terza sfida in programma sul centrale vedeva opposte Jelena Ostapenko, fresca vincitrice a Parigi, e Johanna Konta. Alla fine ha prevalso la favorita del pubblico inglese, più brava a gestire le situazioni più delicate della fase clou dell’incontro.

Nel primo set entrambe cercano di comandare lo scambio, ottenendo oltre il 70% dei punti con la prima e mettendo subito i piedi sulla riga di fondocampo. A fare la differenza è un gran game giocato dalla britannica, che sul 6-5 trova due splendide risposte di rovescio e un errore in uscita dal servizio di Ostapenko che costa a quest’ultima il primo parziale: 7-5.

Adesso quasi ogni game è estremamente combattuto: nei suoi turni di servizio, Konta imposta quasi tutti gli scambi sul dritto dell’avversaria, che però sul 3 pari estrae dal cilindro quattro colpi di qualità eccelsa proprio con questo fondamentale, ottenendo così il break. In questo parziale Jelena serve con l’84% di prime in campo, rispondendo in maniera fenomenale, specialmente con il dritto lungolinea; è proprio così che nel nono gioco strappa un’altra volta il servizio a Konta, portando così la contesa al set decisivo: 6-3.

Nel terzo la testa di serie numero 10 salva una palla break nel primo game grazie a un errore di rovescio di Konta, che però centra il break sull’1 pari, quando rimonta l’avversaria da 40-0 e sfrutta un suo calo di concentrazione. Tuttavia, nel quarto game la giocatrice nata a Riga reagisce e si porta addirittura avanti 4-2, salvo poi farsi controbreakkare. Ostapenko diventa fallosa con il dritto e nel nono gioco perde un’altra volta il servizio dopo una risposta profondissima di Konta, che, avanti 5-4 annulla due palle break con un servizio vincente e un errore in risposta della campionessa del Roland Garros, chiudendo poi il match con il punteggio di 7-5 3-6 6-4 in due ore e 20 minuti.

Più tardi Johanna affronterà Angelique Kerber (2-0 i precedenti per la tedesca), la quale ha dominato Arruabarrena con lo score di 6-2 6-1. Il secondo quarto di finale della parte alta del tabellone lo giocheranno invece Karolina Pliskova e Svetlana Kuznetsova (la russa è avanti 2-1 negli head to head), che hanno sconfitto rispettivamente Shuai Peng (7-6 6-4) e Kiki Mladenovic (6-4 2-6 6-3). Avanza anche l’altra inglese rimasta in tabellone, Heather Watson, che ha avuto la meglio di Anastasia Pavlyuchenkova in due set (6-4 6-3). Ai quarti se la vedrà con Strycova (Watson ha vinto solo una volta su 4), che non ha avuto grossi problemi contro Lauren Davis, battendola con lo score di 6-4 6-2.

Infine, l’altro quarto della parte bassa vedrà impegnate Caroline Wozniacki – contro cui Vesnina ha racimolato tre giochi – e Simona Halep (2 pari gli scontri diretti), che è uscita vincitrice da una maratona di 2 ore e 40 minuti contro Tsevetana Pironkova, la quale non ha saputo approfittare di un vantaggio di 4-2 nel set decisivo, perdendo alla fine con il punteggio finale di 6-7(6) 7-6(4) 7-5.

Ricordiamo che il main draw verrà allineato alle semifinali entro la fine della giornata odierna, con i quarti di finale che si disputeranno nella seconda parte del pomeriggio.

Risultati:

[1/WC] A. Kerber b. [Q] L. Arruabarrena 6-2 6-1

[5] J. Konta b. [10] J. Ostapenko 7-5 3-6 6-4

[3] K. Pliskova b. S. Peng 7-6(3) 6-4

[7] S. Kuznetsova b. [9] K. Mladenovic 6-4 2-6 6-3

B. Strycova b. [LL] L. Davis 7-5 6-2

[WC] H. Watson b. [14] A. Pavlyuchenkova 6-4 6-3

[6] C. Wozniacki b. [12] E. Vesnina 6-1 6-2

[2/WC] S. Halep b. [LL] T. Pironkova 6-7(6) 7-6(4) 7-5