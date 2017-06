ATP Antalya: caldo pazzesco, Baghdatis si ritira. Sugita in finale

Prima finale ATP per il giapponese che attende il vincente di Seppi-Mannarino prevista alle 14.00 italiane. Il cipriota si ritira sotto 4-1 al terzo, portato via in barella per le condizioni climatiche assurde, oltre i 40° di temperatura in Turchia

Y. Sugita b. M. Baghdatis 6-3 6-7(7) 4-1 rit.

Organizzare un torneo di tennis in un posto dove la temperatura massima prevista per la giornata è di 42° centigradi non è proprio semplicissimo, così può succedere che all’ora più calda della giornata, intorno alle 12.30, uno dei due giocatori semplicemente non ce la faccia più. Questo è successo a Marcos Baghdatis nella prima semifinale del (nuovo) torneo ATP di Antalya in Turchia contro Yuichi Sugita, quando è stato costretto addirittura a uscire dal campo in barella stremato dal caldo. Gli organizzatori avevano cercato invano di evitare l’ora di caldo massimo facendo iniziare il match molto presto alle 10 locali, ma la partita è diventata combattuta e così dopo due ore abbondanti si era ancora in lotta nel terzo set.

L’incontro era stato combattuto soprattutto nel secondo set, il primo era stato controllato da Sugita sebbene sia stato lui ad annullare palle break per primo nel terzo gioco. Dopo aver sfiorato il break a sua volta nel quarto gioco in un game lottatissimo, trova lo strappo decisivo nel sesto. A quel punto Baghdatis si disunisce e lascia andare abbastanza rapidamente i turni in risposta, ponendo fine alla prima frazione.

Nel primo game del secondo il cipriota recupera da 15-30 e sarà poi lui ad avere l’unica palla break del set nel quarto game ma i servizi vengono seguiti con relativo agio e si arriva inevitabilmente a un decisivo tie-brek. Il gioco decisivo è in realtà gestito da Baghdatis che va avanti 4-1 e poi 6-4 senza però riuscire a chiudere i primi 3 set point a sua disposizione uno dei quali con il servizio. Un errore di Sugita gli regala una quarta opportunità di chiudere il parziale e stavolta dopo un lungo scambio da fondo riesce a far suo il parziale.

Per sua sfortuna però c’è da giocare un terzo set e le temperature ormai sono torride. Baghdatis è in difficoltà fisica in ogni game, riesce a raccattarne miracolosamente uno ma infine si arrende ai 41 gradi e al 57% di umidità quando anche il sesto game arriva ai vantaggi.

Prima finale ATP per il solidissimo giapponese che ha mostrato una tenuta fisica e mentale straordinaria date le terribili condizioni climatiche. Diventa così il secondo del suo Paese nel ranking mondiale e sarà quantomeno a ridosso dei primi 50 del mondo lunedì prossimo

Ora attende il vincente della seconda semifinale quella tra il nostro Andreas Seppi e il francese Adrian Mannarino ma ora come ora c’è da preoccuparsi di un altro avversario ben più temibile. Difficile che alle 14 italiane le condizioni climatiche siano migliorate a tal punto da permettere di assistere a un normale match di tennis; con queste temperature e l’umidità vicina al 60% sarà più che altro una prova di sopravvivenza.

Risultati:

A. Seppi vs A. Mannarino