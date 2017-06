ATP Eastbourne: Djokovic non scivola

Nole supera Medvedev con un doppio 6-4. Torna in finale su erba dopo due anni (Wimbledon 2015). Attende Gasquet o Monfils

Novak Djokovic affronta in semifinale il Next Gen russo Daniil Medvedev. La pioggia non è mancata nemmeno oggi, arrivata mentre i due giocatori stavano terminando il riscaldamento, ritardando di due ore l’inizio del match. Medvedev sale 40-0 nel primo game, ma commette troppi errori e con un dritto finito sulla rete regala a Djokovic la prima palla break dell’incontro, convertita grazie ad un altro errore di dritto del russo. Il serbo sale 2-0 approfittando anche di una brutta partenza dell’avversario, forse stanco per le fatiche di ieri. Nel quarto game il campione serbo inizia a sbagliare, Medvedev aggredisce le seconde di servizio e con un errore di dritto di Djokovic si procura una palla del contro break; Novak non è brillantissimo e con un dritto finito malamente sulla rete regala il punto del 2 pari al suo giovane avversario. Adesso Daniil gioca meglio e riesce spesso a comandare gli scambi. È molto aggressivo da fondo campo e con i suoi colpi potenti riesce a mettere in grossa difficoltà l’ex numero 1 del mondo, che sulla parità scivola non impedendo al russo di andare a segno con il dritto; Medvedev spreca la palla break sbagliando la risposta su una seconda di servizio dell’avversario, ma Djokovic lo aiuta mandando sulla rete il rovescio in uscita dal servizio. Il russo non è freddo e butta via anche questa opportunità. Novak commette un doppio fallo offrendo una terza chance di break a Daniil, che non è freddo nemmeno questa volta. Non ci sono altre opportunità per lui, poiché Djokovic riesce a portare a casa il game con un ace alla seconda palla utile. Dopo il pericolo scampato, Nole alza il livello e mette pressione a Medvedev, che spedisce in rete uno smash, concedendo due palle break; il russo non sembra concentrato, forse pensa ancora al game precedente e con un errore di rovescio manda Djokovic, che si carica, a servire per il set. Il serbo non spreca le sue occasioni e con un passante di rovescio si procura due set point, trasformando il primo grazie ad una risposta del russo finita sulla rete.

Medvedev continua a sbagliare anche all’inizio del secondo set e Djokovic ne approfitta strappandogli subito al servizio grazie ad un doppio fallo commesso sulla terza palla break dopo averne annullate due con merito. Il set non offre grandi colpi di scena, ma è ricco di scambi divertenti, con Djokovic che gioca meglio rispetto al primo set. Medvedev non si arrende, ma non riesce mai ad arrivare a palla break. Nel nono game una risposta profonda di Djokovic sulla parità lo costringe all’errore, ma il serbo manda fuori il rovescio, non trasformando il primo match point della partita. Il russo si salva col servizio, rimandando la fine dell’incontro al game successivo: Djokovic, infatti, si procura due match point grazie ad una risposta sbagliata di Medvedev, che si ripete anche nel punto successivo. Domani tenterà di conquistare il secondo titolo della stagione contro uno tra Monfils e Gasquet, talentuosi quanto incostanti.

(in aggiornamento)

Risultati:

[1/WC] N. Djokovic b. D. Medvedev 6-4 6-4

[2/WC] G. Monfils vs [7] R. Gasquet