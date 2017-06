Konta scivola e sbatte la testa, che spavento per tutti

Al suo secondo match di giornata la tennista inglese ha rischiato grosso contro Angelique Kerber

La tennista Johanna Konta, nel torneo di casa, e scivolata sul match point contro Kerber e vedendo la sua reazione si temeva per qualcosa di più grave. Ha finito poi per vincere il match 6-3 6-4, e quando il giornalista a fine gara le ha fatto notare come in un solo giorno avesse battuto la campionessa del Roland Garros e la numero uno del mondo lei ha risposto col sorriso “sì, è stato un pomeriggio molto indaffarato.”

https://twitter.com/WilliamHill/status/880708305211068417