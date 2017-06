Wimbledon, tabellone femminile: Kvitova con Venus e Ostapenko

Il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon 2017: Kerber dalla parte di Pliskova. Halep con Svitolina

Quarti di finale ipotetici

[1] A. Kerber vs [7] S. Kuznetsova

[3] Ka. Pliskova vs [5] C. Wozniacki

[8] D. Cibulkova vs [4] E. Svitolina

[6] J. Konta vs [2] S. Halep

Il Tabellone Completo

È terminato il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon. Lunedì al via la parte bassa, con le due teste di serie più alte, Simona Halep ed Elina Svitolina, e tre delle favorite per la vittoria finale Petra Kvitova, Venus Williams e Jelena Ostapenko. Va meglio a Kerber e Pliskova, che pescano rispettivamente Kuznetsova e Wozniacki.

[1] A. Kerber vs Q/LL

K. Flipkens vs M. Doi

S. Rogers vs J. Boserup

O. Dodin vs L. Safarova

K. Bertens vs S. Cirstea

P. Linette vs [WC] B. Mattek Sands

Y. Wickmayer vs K. Bondarenko

E. Alexandrova vs G. Muguruza

A. Radwanska vs J. Jankovic

[WC] K. Boulder vs C. McHale

K. Kucova vs Q/LL

M. Puig vs T. Bacsinszky

L. Davis vs B. Lepchenko

Q/LL vs A. Beck

E. Makarova vs Q/LL

Q/LL vs [7] S. Kuznetsova

[3] Ka. Pliskova vs E. Rodina

M. Niculescu vs M. Rybarikova

L. Tsurenko vs J. Goerges

V. Golubic vs S. Zhang

D. Gavrilova vs Q/LL

D. Allertova vs R. Ozaki

X. Han vs [WC] Z. Diyas

Q/LL vs Pavlyuchenkova

K. Mladenovic vs P. Parmentier

A. Riske vs S. Stephens

T. Maria vs Q/LL

M. Barthel vs C. Vandeweghe

D. Kasatkina vs S. Zheng

L. Arruabarrena vs A. Kontaveit

S. Pironkova vs S. Errani

T. Babos vs [5] C. Wozniacki



[8] D. Cibulkova vs A. Petkovic

[WC] J.Brady vs D. Kovinic

N. Broady vs C. Begu

S. Lisicki vs A. Konjuh

B. Strycova vs V. Cepede Royg

S. Sorribes Tormo vs N. Osaka

T. Chen vs Q. Wang

E. Mertens vs V. Williams

J. Ostapenko vs A. Sasnovich

Q/LL vs K. Nara

C. Giorgi vs A. Cornet

N. Hibino vs M. Keys

M. Lucic-Baroni vs C. Witthoeft

Q/LL vs I Khromacheva

F. Schiavone vs M. Minella

A. Barty vs [4] E. Svitolina



[6] J. Konta vs S. Hsieh

D. Vekic vs N. Vikhlyantseva

K. Siniakova vs M. Sakkari

Kr. Pliskova vs R. Vinci

C. Garcia vs D. Cepelova

J. Duan vs A. Bogdan

M. Brengle vs R. Hogenkamp

J. Larsson vs P. Kvitova

E. Vesnina vs Q/LL

V. Azarenka vs C. Bellis

M. Zanevska vs [WC] H. Watson

Y. Putintseva vs A. Sevastova

C. Suarez Navarro vs G. Bouchard

M. Vondrousova vs S. Peng

B. Haddad Maya vs [WC] L. Robson

Q/LL vs [2] S. Halep