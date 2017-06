Wimbledon, Q: Bolelli accede al tabellone principale. Prima volta per Jabeur

Con il match di Bolelli si completano le qualificazioni maschili, ancora in campo le donne

Dopo la vittoria arrivata ieri nel secondo turno giocato a singhiozzi, Bolelli ha sfruttato al meglio la giornata di riposo e si è presentato oggi al match in piena forma, vincendo in tre set (ricordiamo che il terzo turno delle del tabellone delle qualificazioni viene giocato tre set su cinque) e lasciando appena sette game al suo avversario. Il portoghese Pedro Sousa, non certo uno specialista della superficie, si è visto strappare il servizio sei volte in totale e l’incontro si è chiuso in un’ora e mezza col punteggio di 6-2 6-3 6-2. Ottimo risultato quindi per l’azzurro che con la vittoria odierna passa per la seconda volta in carriera indenne i turni di qualificazioni, e da lunedì giocherà il suo nono Wimbledon. Il suo avversario di primo turno sarà Yen-Hsun Lu.

Per quanto riguarda il versante femminile sottolineiamo la vittoria delle teste di serie numero 2 e numero 3, che hanno strappato il pass per i Championships mettendo a segno un 6-0. La prima è la belga Alison Van Uytvanck, numero 98 del mondo, che va a rimpolpare un po’ la squadra dei red devils orfani di Goffin. Grazie alla vittoria maturata in due set contro la tedesca Goerges avrà la chance di giocare il suo quarto Wimbledon. Discorso completamente diverso invece per la t.d.s. numero 3 Ons Jabeur: la tunisina ha centrato il successo, chiudendo con un ace, il match che le ha permesso di coronare un piccolo sogno, entrare nel main draw di Wimbledon per la prima volta. E inoltre si tratta della seconda donna araba a riuscirci dal 2005.

(in aggiornamento)

Risultati:

Terzo turno maschile

S. Bolelli b. P. Sousa 6-2 6-3 6-2

Terzo turno femminile

[13] A. Sabalenka b. [6] K. Ahn 6-1 6-1

P. Hercog b. A. Lottner 6-2 1-6 6-3

[5] A. Blinkova b. J. Fett 1-6 6-3 6-3

[2] A. Van Uytvanck b. M. Goerges 6-0 7-5

M. Erakovic b. D. Aiava 6-3 6-2

I. Falconi b. [8] M. Duque-Marino 6-1 6-4

[3] O. Jabeur b. [17] A. Muhammad 6-4 6-0

A. Potapova vs E. Kulichkova

[4] L. Zhu vs [23] F. Abanda

[11] T. Korpatsch vs A. Rodionova

[1] A. Krunic vs P. Martic

B. Andreescu vs V. Kuzmova