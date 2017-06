WTA Eastbourne: Konta abbandona il torneo. A rischio Wimbledon

Dopo la brutta caduta contro Kerber la britannica ha scelto di ritirarsi prima della semifinale. "Per Wimbledon devo ancora decidere"

Non è bastato dover giocare due incontri – e che incontri – in una sola giornata, prima contro Ostapenko e poi contro la n.1 Kerber per qualificarsi alle semifinali del Premier di Eastbourne. Proprio sul finire della seconda partita, sul match point a favore, Johanna Konta è scivolata battendo violentemente la schiena e la testa sull’erba. Subito dolorante, poi addirittura in lacrime, la britannica è riuscita a vincere ugualmente la partita.

La situazione non era certamente rosea in vista dell’imminente inizio di Wimbledon (lunedì dovrebbe esordire contro la taiwanese Hsieh, che l’ha sconfitta al Roland Garros), e Konta ha comprensibilmente deciso di non disputare la semifinale prevista quest’oggi contro Karolina Pliskova, che quindi approda in finale senza scendere in campo. Johanna ha subito un brutto trauma alla porzione toracica della colonna vertebrale, e l’infortunio rischia di compromettere anche la sua presenza a Wimbledon.

“Ho preso questa decisione perché sono ancora molto dolorante“, ha dichiarato la britannica questa mattina. “Lunedì comincia Wimbledon ma prenderò una decisione pensando alla mia salute. Non ho dormito molto bene stanotte, non mi sento ancora bene. La cosa più importante adesso è riposare nelle prossime 24 ore e poi valutare“. La britannica sarebbe la sesta testa di serie dello Slam londinese.