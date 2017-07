Federer ci svela il suo ricordo più bello a Wimbledon [VIDEO]

Il 2 luglio 2001 Roger supera Sampras ai Championshis: "Ero sotto shock, avevo battuto il mio idolo"

Roger Federer ha ancora fame di titoli Slam e il miglior modo per stuzzicare l’appetito, suo e dei suoi fan, è quello di volgere per un momento lo sguardo al passato e ricordare le imprese compiute. In questo breve video proposto dal canale twitter ufficiale del torneo di Wimbledon, il campione svizzero racconta qual è stato il suo momento più bello sui prati londinesi. Il 2 luglio 2001, dopo aver messo a segno l’ultimo vincente, Roger festeggia la vittoria inginocchiandosi a terra e nascondendosi il volto tra i palmi delle mani, poi si ricorda chi c’è dall’altra parte del campo e si rialza in fretta per salutarlo senza farlo aspettare. Mentre si appresta a raggiungere la rete ammette di non sapere “in che modo avrei dovuto stringere la mano a Pete. Mi sentivo scioccato, lui era da sempre il mio idolo”.

Ricordiamo che all’epoca Federer aveva 19 anni e in bacheca contava solamente un titolo, e di conseguenza quella situazione era decisamente insolita per lui, anche se poi imparò a farci l’abitudine molto presto. “La tensione è rimasta alta per così tanto tempo, non ero abituato a cose di quel genere. Sull’ultimo punto è come se avessi avuto una visione che lui avrebbe servito sul mio dritto, e sono riuscito a mettere a segno un colpo pulito”. “Per me all’epoca fu davvero un match perfetto fino alla fine. Ancora oggi quando mi guardo indietro e penso a quell’incontro lo considero forse come il mio preferito“.