Il tennista perfetto secondo Murray

Il n.1 del mondo mette insieme tutti i tennisti che ha affrontato per crearne uno imbattibile: servizio di Isner, dritto di Roger, rovescio di Nole, gambe di Rafa, volée di Henman

“Se dovessi creare un giocatore perfetto, sulla base di quelli contro i quali hai giocato in carriera, come sarebbe?”: è questa la curiosa domanda che ha posto la sezione sportiva del tabloid britannico Daily Mail al n.1 del mondo Andy Murray, alla vigilia della sua difesa del titolo a Wimbledon. Con grande disponibilità e spirito d’analisi, il campione di Dunblane si è prestato al gioco e, come il dottor Frankenstein di Mary Shelley, ha plasmato la sua formidabile e imbattibile creatura.

Il tennista perfetto di Murray possederebbe la prima di servizio del gigante statunitense John Isner. “Ha un’ottima meccanica e ovviamente essere così alto lo facilita”, argomenta lo scozzese, aggiungendo che rispetto all’altro altissimo big server del circuito Ivo Karlovic, Isner riesce a dare più rotazione al colpo. Per non scegliere di nuovo Isner anche sulla seconda di servizio, il 3 volte vincitore Slam elogia questo aspetto del gioco di sua maestà Roger Federer. “Ha una grande seconda, molto precisa anche sotto pressione” secondo Murray. Sulla risposta avrebbe potuto tranquillamente auto-citarsi ma preferisce menzionare Djokovic e ancora Federer come i due miglior ribattitori sul circuito. Su questo colpo però il britannico riserva un’inaspettata menzione per David Ferrer e cita Andre Agassi tra i migliori di sempre, stando a quello che poteva vedere in tv.

Sul dritto il tennista ideale di Murray avrebbe due opzioni letali. Sul veloce l’elegantissimo e piatto schiaffo di Roger e sulla terra rossa la muscolare e arrotata botta di Rafa. “È davvero difficile scegliere tra i due”, ammette la medaglia d’oro olimpica di Rio 2016. Anche sul rovescio avrebbe potuto tranquillamente inserirsi come uno dei migliori al mondo ma umilmente sceglie quello del suo celebre coetaneo serbo. “Tutti parlano bene del suo lungolinea ma sa anche cambiare la direzione del colpo molto bene”, dice Murray del rovescio di Djokovic. Per il miglior rovescio in slice nessuna indecisione: quello di Federer è decisamente una spanna sopra tutti gli altri.

Molto interessante l’analisi riguardo al miglior atleta del circuito. Pur ammettendo che il francese Gael Monfils non abbia rivali in quanto ad esplosività ed è capace di raggiungere quasi tutte le palle, Nadal è il più pericoloso quando si muove “perché può produrre vincenti da qualunque posizione”. Il 10 volte campione del Roland Garros è anche curiosamente inserito tra i migliori giocatori di volo del circuito ma, con un po’ di patriottismo e amore fraterno, Andy per il suo super tennista sceglierebbe le volée di Tim Henman, di Dan Evans o del fratello Jamie. Come per il dritto, anche sullo smash la lotta è tra Roger e Rafa.

Al toro di Manacor Murray ruberebbe per il suo mostro ovviamente anche il gioco di gambe, pur non disdegnando quelli di Nishikori, Monfils e Djokovic andrebbero altrettanto bene. Per la palla corta la scelta ricade sul fenomeno di Belgrado “anche se la gioca sul rovescio”. Da segnalare come anche in questa categoria Murray abbia menzionato Dan Evans: che sia un modo per tirarlo su di morale dopo il test positivo alla cocaina? In sintesi: servizio di Isner, dritto di Rafa o Roger, rovescio di Nole: questa è la macchina da tennis immaginata da Andy Murray. Siete d’accordo con lui?