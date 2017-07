Venus Williams: “Sono devastata, ho il cuore a pezzi”

La tennista statunitense rompe il silenzio sull'incidente d'auto che è costato la vita a Jerome Barson

Dopo la notizia uscita due giorni fa e rimbalzata su tutti i siti sportivi e di gossip internazionali, sul coinvolgimento di Venus Williams in un incidente d’auto che è costato la vita al settantottenne Jerome Barson, la tennista americana rilascia le sue prime parole sui fatti in questione. L’ex-numero uno del ranking WTA, che dalla prossima settimana sarà in campo a Wimbledon, ha scelto la sua pagina ufficiale Facebook per parlare pubblicamente: “Sono devastata e ho il cuore a pezzi a causa di questo incidente. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Jerome Barson e io continuo a tenere loro nei miei pensieri e nelle mie preghiere”.

Al momento però le preghiere non sembrano essere sufficienti per scagionare Williams, che stando alle parole di un testimone, pare abbia attraversato l’incrocio ad una velocità eccessivamente elevata. Al momento Linda Barson, 68enne vedova di Jerome, sta raccogliendo maggiori informazioni sull’accaduto e stando alle sue parole in un’intervista rilasciata a Good Morning America, non è esclusa una causa legale contro Venus. Inoltre ad aggravare la situazioni per la futura zia c’è il rapporto della polizia di Palm Beach, Florida, sull’accaduto che sostiene che Williams sia passata con il semaforo rosso all’incrocio della superstrada, e sia stato proprio questo a causare l’incidente con la Hyundai Accent dei coniugi Barson che provenivano da destra. Tuttavia ancora nessuna accusa formale è stata fatta ai danni della tennista la quale era alla guida della sua Toyota Sequoia. Ricordiamo infine un’altro incidente d’auto avvenuto un paio di mesi fa che coinvolse un altro tennista, Marcelo Rios, ma che per fortuna non ebbe risvolti drammatici.