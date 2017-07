Wimbledon, Rafa Nadal: “Qui si può perdere fin dai primi giorni”

Rafa Nadal in conferenza stampa prima dell'esordio di domani: "Mi sono allenato bene. Sono pronto per competere"

Alla vigilia del suo esordio a Wimbledon Rafa Nadal ha rilasciato alcune dichiarazioni all’All England Club. “La mia motivazione è sempre alta in tutti i tornei a cui prendo parte, altrimenti non giocherei”, ha esordito il maiorchino che domani scenderà in campo contro l’australiano John Millman. Il primo avversario di Nadal non dovrebbe metterlo in difficoltà, ma Rafa esprime un certo timore reverenziale nei confronti di un torneo che tanto ammira, ma che forse più di tutti gli ha dato gioie e rimpianti: “So che è sempre difficile, ma sono entusiasta di giocare un torneo che amo così tanto. Allo stesso tempo vi dico che qui si può perdere molto presto. Ma se sono in grado di superare i primi ostacoli, posso acquisire fiducia. Sto giocando bene dall’inizio della stagione”. Come negare la brillante stagione condotta fin qui dal campione di Manacor, che ha sempre avuto un rapporto burrascoso con l’erba, anche a causa degli infortuni alle ginocchia: “Nel 2012 le ginocchia hanno reso le cose difficili, ma è vero pure che nel 2014 stavo giocando un buon torneo e ho perso al quarto turno contro Nick. Ma mi sono comunque giocato le mie possibilità. Il 2015 non è stato il mio anno, mi sembra chiaro. Vedremo cosa accadrà quest’anno”.

All’appuntamento sui verdi prati inglesi mancherà Carlos Moya nel team di Nadal, perché “aveva bisogno di stare con la famiglia”, ma l’ex campione non è mancato agli allenamenti pre Wimbledon a Maiorca. “Stare bene con le ginocchia non mi garantisce di giocare bene a Wimbledon, non esserlo mi garantirebbe di giocare male”, ha dichiarato Rafael, che prosegue dicendo: “Se non ho sicurezza e stabilità negli appoggi è impossibile su erba. La superficie già è instabile di suo, perciò bisogna avere il controllo dei piedi, e in questi giorni lo sto facendo bene”. Nonostante la consapevolezza che disputare uno Slam su una superficie non prediletta sia un cammino in salita, Nadal si è dimostrato comunque pronto per affrontare questo percorso a ostacoli: “Sono state settimane positive, ma quando inizi a competere devi fare uno sforzo extra. In quel momento saprò come staranno le ginocchia. Ho avuto ottimi allenamenti con momenti buoni e altri peggiori. Io credo di aver fatto ciò che dovevo, quindi sono pronto per competere”.