Un sorriso prima di Wimbledon: secondo figlio in arrivo per Murray?

A 24 ora dall'inizio delle ostilità a Wimbledon, il campione in carica e sua moglie Kim avrebbero annunciato la seconda gravidanza

“Mia figlia per me è più importante di una partita di tennis. È stato un grosso cambiamento per noi, ma adesso è la priorità“. Queste erano state le parole di Andy Murray sulla piccola Sophia, oggi 17 mesi, che tra qualche tempo potrebbe non essere più l’unica erede da casa Murray. Andy e Kim avrebbero infatti comunicato ai familiari più stretti la notizia dell’arrivo di un secondo figlio, proprio alla vigilia di Wimbledon dove il n.1 del mondo è chiamato alla difesa del titolo.

L’agente di Murray avrebbe confermato la notizia – stando al Dailymail – riportando anche l’intenzione della coppia di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Andy aveva rinunciato all’esibizione di Hurlingham per via di un problema all’anca, ma a questo punto sembra plausibile anche l’ipotesi che lo scozzese abbia scelto di rimanere accanto a sua moglie prima dell’inizio di Wimbledon. “Ma adesso mi sento bene“: così ha parlato della sua ultima sessione d’allenamento il diretto interessato.

Chissà che la lieta notizia non possa costituire per Murray un’ulteriore spinta in vista di un torneo in cui avrà addosso pressioni inevitabili e aspettative in leggera crescita dopo la buona semifinale maturata sui campi del Roland Garros. La sconfitta del Queen’s può essere derubricata a incidente di percorso, ma a dirci di più sarà l’esordio di lunedì contro Alexander Bublik.

Che sia una sorellina o un fratellino per la piccola Sophia, Andy non vorrà ripetere quanto successo con la primogenita. Aveva raccontato di essere un po’ preoccupato per il poco tempo che aveva modo di dedicarle, e in un’altra intervista aveva anche confessato di non essere stato presente a molti dei suoi “primi traguardi” tra cui la prima parola. Consapevole di quanto sia difficile conciliare il mestiere di papà con quello di n.1 del mondo, Andy non sembrava intenzionato ad arrendersi e difficilmente lo sarà adesso, con un secondo figlio in arrivo. Il tennis sì, ma essere papà è più importante.