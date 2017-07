Wimbledon: il programma del day 1

Finalmente ci siamo. La prima giornata di incontri non è per cuori deboli: otto italiani (con due esordi assoluti), Nadal, Murray e Wawrinka. In campo anche Kvitova e Venus

Parte alta del tabellone maschile, parte bassa di quello femminile. Comincia così Wimbledon 2017, con 64 incontri in programma. 128 tennisti impegnati, gli altri entreranno in scena martedì.

Per il tabellone maschile scenderanno in campo la prima e la quarta testa di serie, Andy Murray e Rafa Nadal. Lo scozzese dividerà il centrale con Kvitova e Wawrinka, chiamato a un insidioso esordio contro Medvedev. Per Nadal “solo” il campo n.1, dopo Williams-Mertens e prima di Konta-Hsieh, remake dell’incontro che aveva visto la britannica congedarsi dal Roland Garros. Esordio anche per due degli outsider più accreditati: Cilic affronta Kohlschreiber sul campo 2, Kyrgios apre il programma del campo 3 contro Herbert.

Il tabellone femminile vedrà l’esordio delle finaliste del Roland Garros, Simona Halep (vs Erakovic, campo 2) e Jelena Ostapenko (vs Sasnovic, campo 3). Azarenka-Bellis e Bouchard-Navarro (campi ancora da stabilire) promettono equilibrio e probabilmente anche del buon tennis. Non mancano altre sfide interessanti: Lisicki-Konjuh relegata sul campo 14 vede affrontarsi una giocatrice in buona forma contro un’ex finalista di Wimbledon. Elena Vesnina è semifinalista in carica, ma non le è stato concesso più del campo 16. Lo condividerà per con Tommy Haas.

Italiani? Come piovesse. Subito in campo alle 12:30 Seppi-Gombos (campo 5), Bolelli-Lu (campo 6), Giorgi-Cornet (campo 8) e Fabbiano-Querrey (campo 11). Secondi nel programma Vinci-Pliskova (campo 16), Cecchinato-Nishikori (campo 12) e Schiavone-Minella (campo 11, dopo Fabbiano). Ultimo a scendere in campo Fabio Fognini, che chiuderà il programma del campo 17 contro Tursunov.

NB: gli orari sono locali. In Italia il programma inizierà alle 12:30 su tutti i campi, alle 14 sul centrale e sul campo 1.

La copertura televisiva del torneo è affidata a SKY, che metterà a disposizione sei canali dedicati (i canali dal 254 al 257 + Sky Sport 1 e 2). Non mancherà il mosaico interattivo, consultabile grazie al al tasto verde del telecomando per passare velocemente da un campo all’altro.