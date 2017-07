Wimbledon, Federer: “Sarà dura, ma nel tennis niente è impossibile”

Roger Federer in conferenza stampa pre torneo: "Ero pronto a giocare Parigi, ma mi sono dato la miglior possibilità per Wimbledon"

“Non voglio dipendere dal mio avversario. Voglio prendere in mano le redini dello scambio ed essere aggressivo. Devo essere rapido coi piedi e anche a livello mentale. Devo solo riposare per poter essere fresco e giocare bene”, queste le dichiarazioni di Sua Maestà Roger Federer in conferenza stampa prima dell’inizio di Wimbledon. I tifosi dell’elvetico non avrebbero potuto udire parole migliori: sentire Roger in fiducia e carico per essere competitivo ai massimi livelli riempie sempre di gioia tutti i suoi fan.

Il favorito di quest’edizione di Wimbledon non ha nascosto il dispiacere per non aver disputato il Roland Garros, ma senza rammarico ha dichiarato: “Mi sono dato la miglior possibilità per l’erba, quindi non ho rimpianti. Ero pronto a giocare Parigi ma non per tornare a Madrid o Roma. Due settimane prima del Roland Garros mi sono allenato sulla terra ma nonostante fossi felice, non credevo che giocando a Parigi, mi sarei poi dato la miglior chance per Wimbledon. Ho 35 anni e ho vinto il Roland Garros una volta. Ripeto, non ho rimpianti anche se mi è dispiaciuto non giocare perché è stata la prima volta che ho saltato uno Slam sentendomi al 100%. Ma per me era la cosa migliore in vista del resto della stagione anche per i tornei sul cemento“.

Tutti si aspettano un gran torneo da parte di Roger, ma lui resta con i piedi per terra, rendendosi conto che la strada per arrivare fino alla fine è ricca di insidie: “Penso che Zverev e Kyrgios abbiano dimostrato ciò che sono capaci di fare. Anche Raonic, Nishikori e Dimitrov possono arrivare in fondo e nessuno ne sarebbe sorpreso. Poi c’è Dominic Thiem che può andare lontano in ogni Major, nonostante l’erba probabilmente non sia la superficie a lui più congeniale”. Inoltre il sette volte campione all’All England Club non ha dimenticato di aggiungere alla lista degli avversari ostici i suoi amici-nemici: “Tra i favoriti c’è anche Stan che se è vicino al 100% può essere molto pericoloso. Stessa cosa per Novak e Rafa: uno ha appena vinto Eastbourne, l’altro ha dominato sulla terra rossa. Poi c’è Andy, non conta molto ciò che ha fatto al Queen’s perché qui nella prima settimana è uno dei migliori. Saranno avversari molto difficili da battere, ma nel tennis niente è impossibile”.